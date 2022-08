El espacio de Grabois abandona el Frente de Todos en Diputados, pero define los términos de la ruptura

El referente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, anunció que su espacio abandonará finalmente el bloque de diputados del Frente de Todos, aunque definirán este domingo hasta dónde llevar la ruptura para no dejar al oficialismo en minoría.

Grabois confirmó que sus tres legisladores dejarán la bancada que preside Germán Martínez por las diferencias en torno a la gestión económica y la falta de anuncios hacia los sectores más vulnerables por parte del ministro Sergio Massa, quien asumió el cargo hace casi un mes.

“Nos vamos del bloque de diputados y yo personalmente veré qué hago. Nos defraudaron y decepcionaron; nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, advirtió Grabois en declaraciones a Página/12.

El Frente Patria Grande realizará un congreso interno este domingo desde las 9:00 en el Centro Cultural Paco Urondo de la Ciudad de Buenos Aires para acordar los términos de la ruptura, en función del reclamo “para que haya una medida de alivio económico para los más humildes de la economía informal”.

Los diputados alineados a Grabois son el economista Itai Hagman, que ingresó a la política de la mano del exdirector del Banco Nación Claudio Lozano; Federico Fagioli, quien vive en un asentamiento bonaerense nacido de una toma; y la cartonera Natalia Zaracho.

Ninguno de los tres participó de la reunión de bloques con la vicepresidenta Cristina Kirchner este martes en el Salón Azul del Senado. “La decisión no tuvo que ver con Cristina, sino con la discusión del bloque”, aclararon. El abrazo del fin de semana entre Cristina y Grabois en medio de los disturbios confirma esa versión.

Las diferencias con el Gobierno son de fondo: Patria Grande considera que se rompió el contrato electoral del Frente de Todos que prometía “empezar por los de abajo para llegar a todos”.

A diferencia de otros sectores como el Movimiento Evita o Barrios de Pie, que creen que hay que darle tiempo a Massa para que avance con medidas sociales, en el espacio de Grabois sostienen que ya no hay más margen para no atender sus reclamos, entre los que figura el salario básico universal.

“Operativo contención”

Desde la conducción del bloque del Frente de Todos, Martínez mantuvo algunos contactos informales en las últimas horas con los diputados de Grabois. Y desde el Gobierno, el canciller Santiago Cafiero aseguró que el presidente Alberto Fernández trabajará para frenar la ruptura.

“Tenemos un aprecio personal y respeto sobre todos los dirigentes que integran el Frente de Todos y sobre Juan Grabois en particular. Naturalmente, lo que queremos es seguir acercando posiciones”, dijo Cafiero en una conferencia de prensa en Casa Rosada tras la reunión de Gabinete.

El funcionario señaló que “el gran desafío del presidente siempre ha sido sostener la unidad del Frente de Todos y ampliarlo. Esa es la garantía de que el macrismo no vuelva con sus políticas de ajuste. Ese es el desafío que nosotros tenemos adelante”.

Cafiero dijo que, para continuar avanzando en el fortalecimiento del Frente de Todos, la conducción llama “a todos los dirigentes para que tengan un espacio de diálogo, discusión y debate como siempre se ha planteado”.

¿Ruptura total o a medias?

El eje de la discusión del domingo en el congreso de Patria Grande será hasta qué punto tensar la cuerda. Es que si los tres diputados rompen definitivamente, el Frente de Todos quedaría con 115 integrantes y perdería la primera minoría a manos de Juntos por el Cambio, que tiene 116.

Para no causar un daño que sería mayúsculo para el Gobierno, la salida intermedia que evalúan los legisladores es la de conformar un bloque propio, pero bajo el paraguas de un interbloque. Sería una forma de marcar diferencias sin alterar la composición de la Cámara.

En la Legislatura porteña, en cambio, el escenario es muy diferente: Patria Grande tiene una sola representante, la joven Ofelia Fernández, y Vamos Juntos (la expresión porteña de Juntos por el Cambio) le lleva 13 bancas de diferencia al Frente de Todos, con lo cual el impacto de una ruptura sería casi nulo.

Con ese margen de maniobra, Fernández planteó abiertamente hace dos semanas la idea de abandonar el Frente de Todos. “Si Massa va a hacer anuncios, ya no pueden faltar medidas para los más de dos millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El Frente de Todos prometió que iban primero los últimos. Si van a seguir esperando, no sé qué sentido tiene seguir en los bloques”, sugirió.