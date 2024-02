El DNU ya puede ser tratado: las críticas de la oposición

Con fuertes críticas del peronismo, este jueves se reunió por primera vez la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, en la que fue designado al senador libertario Juan Carlos Pagotto como presidente. Los legisladores de Unión por la Patria volvieron a cargar contra el oficialismo por entender que fueron perjudicados con la cantidad de representantes que se les adjudicó en la integración del organismo parlamentario que deberá definir la validez del DNU 70, el mega decreto del Presidente Milei, que promueve una inédita desregulación de la economía.

Desde el Poder Ejecutivo se le atribuyó al kirchnerismo la “intencionalidad de entorpecer la gestión del gobierno”: el DNU 70, aún vigente, es el instrumento que está usando el presidente Milei para avanzar con la desregulación de distintos ámbitos de la economía.

La designación del senador riojano Pagotto se consiguió con los votos de 10 diputados y senadores de La Libertad Avanza y de los opositores “dialoguistas”. Por diferencias, se postergó la definición del vicepresidente y los secretarios de la comisión.

El kirchnerismo volvió a cuestionar la integración de la comisión al considerar que se había “vulnerado” la representación que les corresponde: reclaman tener 4 diputados y 4 senadores y les otorgaron solo 6 de los 16 miembros que conforman el estratégico organismo parlamentario.

“No vamos a participar de ninguna votación de autoridades de esta Bicameral de DNU, porque claramente están violando la representatividad popular de nuestros bloques”, dijo la senadora del Frente de Todos, Anabel Sagasti.

Además de cuestionar la cuota otorgada en la comisión, el peronismo considera que ya se vencieron todos los plazos como para tratar el DNU 70 en la comisión, por lo que directamente debe tratarse en el recinto, posibilidad rechaza por La Libertad Avanza.

“Los plazos estaban vencidos por lo cual el DNU se tiene que tratar directo en el recinto”, insistió hoy el senador y presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans.

“Es nulo de nulidad absoluta e insanable y rompe el sistema republicano de gobierno: este DNU deroga 79 leyes, modifica 300 leyes, modifica el código civil y el código aduanero”, argumentó el senador por Formosa.

E l senador kirchnerista Oscar Parrilli le apuntó la responsabilidad sobre los plazos vencidos para tratar el DNU en la Bicameral a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En el kirchnerismo sostienen que el oficialismo viene postergando el tratamiento del DNU “para dejar sin definición el tema”, mientras siguen vigentes los efectos del decreto (menos el capítulo laboral que fue impugnado por la justicia a instancia de un amparo logrado por la CGT).

La diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, integrante de la Bicameral, planteó que “no se ha respetado la proporcionalidad que le correspondía a nuestros bloques de Diputados y del Senado”.

Fue el senador de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, el que propuso a Pagotto como presidente. El jefe de bancada libertaria de diputados, Oscar Zago, propuso al radical-macrista Hernán Lombardi para la vicepresidencia, lo que quedó en suspenso.

El diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal (HCF), argumentó a favor de que el oficialismo conduzca la comisión: “Al votar las autoridades, nosotros estamos garantizando el funcionamiento (de la bicameral)”.

Además de Pagotto, integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).

Por Diputados, en tanto, están Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP), Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (HCF).

En el oficialismo sostienen que la comisión deberá tratar primero los decretos dictados después de noviembre del 2021, para entonces abordar la discusión sobre el DNU 70 de Javier Milei. La Bicameral no se reúne desde hace casi dos años, con lo cual quedaron 175 DNU sin ser tratados.

Es por eso que el senador Mayans insistió que es “extemporáneo tratar el DNU en comisión porque se vencieron los plazos. Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto”, reiteró.

La ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Bicameral que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen. El DNU 70 fue dictado en diciembre por lo que los plazos se vencieron.

Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma.

“De seguir vigente (el DNU 70), les sigue desordenando la vida a los ciudadanos porque gracias a él, han aumentado las tarifas de los servicios públicos y el boleto del transporte, y desregularon las obras sociales, los alquileres y las tarjetas de crédito”, dicen en el kirchnerismo.

En el peronismo entienden que se sumarán a la oposición al DNU 70 los legisladores de los partidos provinciales y algunos representantes de la UCR.

“Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido”, dijo este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni. Para el ministro del Interior, Guillermo Francos, “hay una intencionalidad del kirchnerismo de entorpecer la gestión” y se mostró optimista sobre la futura aprobación del DNU 70 por la parte de la bicameral. Francos es un funcionario clave para el gobierno libertario en la coordinación con “opositores dialoguistas”. El martes pasado, en Salta, estuvo reunido con los gobernadores peronistas Jaldo (Tucumán) y Jalil (Catamarca).

Ayer el gobierno de La Rioja le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad del DNU 70. El máximo tribunal de justicia admitió la presentación hecha el 27 de diciembre por el gobernador Ricardo Quintela, pero no tiene plazos legales para expedirse.