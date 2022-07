La feria judicial está llegando a su final en el país y, de a poco, comienzan a recapitularse algunas de las investigaciones que involucran a varios políticos de la Argentina. Algunas de las más polémicas y otras que podrían terminar con condenas, un repaso por la situación de cada uno.

Una de las primeras causas que tendrá que concretar la decisión que aplicaron desde la justicia es el sobreseimiento de Alberto Fernández y Fabiola Yañez en la causa por la fiesta VIP en Olivos, durante la cuarentena que se aplicó desde la pandemia del coronavirus.

El presidente como la primera dama, Fabiola Yañez, otorgarán una donación de 3 millones de pesos por la fiesta vip de Olivos.

Cabe mencionar que la Justicia aceptó el pago de 3 millones de pesos por parte del Presidente como una donación por la fiesta que se hizo durante el cumpleaños de la primera dama.

Cómo siguen los juicios contra Cristina Kirchner por corrupción

La segunda parte del año promete tener una importante actividad judicial para con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien debe afrontar la lectura de los alegatos en el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

Cabe recordar que recientemente, los abogados de la Unidad de Información Financiera plantearon que la vicepresidenta debía tener la “absolución por fraude”, ante el Tribunal Oral Federal 2, ya que “no hay certeza suficiente” para hablar de la existencia de sobreprecios y asociación ilícita.

Restan las presentaciones del fiscal del juicio de la causa Vialidad Diego Luciani, que pidió para su exposición seis días de seis horas cada uno para presentar las pruebas que complicarían a la ex jefa de Estado.

Cristina Kirchner debe enfrentar a la Corte Suprema tras sus constantes críticas y ataques contra la Justicia. Foto: EGURZA_VICTORIA

Los tres planteos judiciales de Cristina Kirchner que debe resolver la Corte Suprema

En medio de un nuevo avance del Kirchnerismo contra la Justicia, el máximo tribunal deberá resolver tres planteos judiciales de la exmandataria por causas que la vinculan con hechos de corrupción como de asociación ilícita.

La Corte deberá expresarse respecto al planteo de nulidad para que no empiece el juicio de la causa de los cuadernos de las coimas, al que aún no le han puesto una fecha de inicio. Mientras que también debe esperar por la decisión respecto de la presentación que hizo Graciela Ocaña por la doble pensión de la expresidenta y el sobreseimiento de la causa de Hotesur - Los Sauces, que aún no quedó firme.

Qué pasará con las causas de espionaje contra Mauricio Macri

En medio de las discusiones políticas, el expresidente debe esperar por las resoluciones de las apelaciones a su sobreseimiento en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Mauricio Macri también cuenta con juicios que se definirán después de la feria judicial.

Además, una vez que se reactive la actividad en la Justicia, comenzará una investigación por la causa de contrabando de armas a Bolivia para apoyar la caída del expresidente de ese país, Evo Morales, durante el 2019.