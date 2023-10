Con guiños al PRO, Milei ratificó su objetivo de “terminar con el Kirchnerismo”.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, salió este domingo a convocar al electorado de Juntos por el Cambio de cara a la segunda vuelta electoral que protagonizará con su rival de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Al hablar desde su búnker electoral, el diputado nacional advirtió que “el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina”. “Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la Ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida”, alertó.

“La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad, los que defienden el populismo versus los que defienden la República, los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien”, diferenció.

En su discurso, Milei felicitó a los referentes de JPC Jorge Macri y Rogelio Frigerio por sus desempeños en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Entre Ríos, respectivamente.

“Si trabajamos juntos, podemos terminar con la corrupción y en los privilegios de la casta política”, apeló.

En su discurso, Javier Milei resaltó lo que su partido ha construido en estos últimos dos años: “De no tener partido a estar disputando con el kirchnerismo en tan solo dos años. Estamos frente a un logro histórico”.

“Hoy quedamos ante la elección más importante en los últimos 100 años”, sentenció. Luego agregó: “Dos tercios de los argentinos votaron por un cambio”.

“Vengo a dar por terminado el proceso de ataques y agresiones. El objetivo es terminar con el Kirchnerismo”, expresó Milei, dando un guiño a Pato Bullrich y a Juntos por el Cambio.

Las elecciones de este domingo determinaron que habrá segunda vuelta entre Sergio Massa (36,35%) y Javier Milei (30,16%). Siendo segundo en los comicios y durante la misma fecha de su cumpleaños 53.

ELECCIONES 2023: Cuándo será el BALOTAJE ENTRE MASSA Y MILEI

Con el 90,12% de las mesas escrutadas, pasadas las 22.30 hs, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se imponía con el 36,41% de los votos en las elecciones nacionales, seguido por el de La Libertad Avanza, Javier Milei, quedaba en 30,13%.

Sergio Massa y Javier Milei irán a balotaje en noviembre. Foto: Natacha Pisarenko

En tercer lugar, y lejos del balotaje, quedaba la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el 23,84%, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 7,01 y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) con el 2,66 por ciento de los votos.

La fecha del balotaje entre Milei y Massa será el próximo domingo 19 de noviembre. Antes habrá un nuevo debate presidencial, el cual se llevará a cabo el domingo 12 de noviembre, una semana antes de los comicios.