Causa Vialidad: además de Cristina Kirchner, quiénes son los involucrados y de qué se los acusa

Durante la jornada de este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola puntualizaron los agravantes que tuvieron en cuenta a la hora de evaluar las penas que se solicitarían para cada una de las 12 personas intervinientes en la Causa Vialidad, a la que definieron como “la mayor maniobra de corrupción” de la historia. A su vez, detallaron los motivos por los cuales pidieron una inhabilitación especial perpetua para todos ellos.

En el caso de José López y de Julio De Vido, por ejemplo, se destacaron las condenas previas por otras causas de corrupción y sus roles dentro de la estructura estatal. En cuanto a Cristina Kirchner, el fiscal Diego Luciani además mencionó “el desprecio hacia la ciudadanía en general, hacia los ciudadanos de Santa Cruz en particular, y hacia los empleados que se quedaron en la calle”.

Diego Luciani dio a conocer los pedidos de pena por la Causa Vialidad.

“La democracia tiene una deuda en materia de corrupción (...) Sin Justicia, no hay orden ni paz social. Hoy más que nunca la sociedad reclama Justicia. Está en sus manos, señores jueces, que se siga banalizando la corrupción sistémica. Señores jueces, es corrupción o justicia”, enfatizó Luciani.

El pedido de 12 años de prisión para Cristina Kirchner

La vicepresidenta fue acusada como autora de la defraudación y jefa de la asociación ilícita. Para los fiscales, es agravante la “magnitud de los delitos cometidos, su poder de dirección respecto a los otros imputados, la extensión del daño, y el lucro personal buscado”. Asimismo, tuvieron en cuenta su “contexto socioeconómico favorable” y “la ausencia de motivos para incurrir en los delitos de los que se la acusa”.

El fiscal Diego Luciani hizo hincapié, además, en “el desprecio hacia la ciudadanía en general, hacia los ciudadanos de Santa Cruz en particular, y hacia los empleados que se quedaron en la calle”. También destacó “la falta de arrepentimiento” luego de cometidos los delitos.

Para Luciani no hay “un solo atenuante a los graves crímenes cometidos” por la expresidenta.

Para Lázaro Báez, también 12 años

El empresario fue acusado como organizador de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación. Los fiscales se basaron en el armado societario que desarrolló el empresario patagónico y su utilización durante 12 años. Por ese entonces, Báez gozaba de una posición socioeconómica favorable.

Lázaro Báez.

Por otra parte, se destacó “el desprecio hacia sus empleados, al dejar de pagarles el sueldo y finalmente despedirlos”. Asimismo, un agravante mencionado fue la condena a 12 años por “la ruta del dinero K”, aunque no esté firme todavía.

Si bien se mencionó el estado de salud de Báez -tiene diabetes y arritmia-, para los fiscales ese particular “no influye en el hecho cometido”.

El “rol de importancia” de Julio De Vido

Para el exministro de Planificación se pidieron diez años de prisión, acusado de organizador de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación.

Según los fiscales, De Vido “tuvo un rol de importancia en la canalización de los fondos hacia Báez” y participó del denominado “plan limpiar todo”, tras el mandato de Cristina Kirchner.

Julio De Vido.

Si bien no tuvo participación en el trámite de los procesos licitatorios, no activó los controles correspondientes y fue clave en el plan de direccionamiento de la obra pública. “Su aparente menor visibilidad no puede ser entendida como menor injerencia”, consideró Luciani.

Como con Báez, también se contempló que De Vido tiene dos condenas por otros hechos de corrupción.

Diez años de prisión para José López

Para esta determinación, los fiscales tuvieron en cuenta su nivel de instrucción como ingeniero civil y su experiencia en el rubro de obras públicas por sus cargos en el Estado.

José López, exsecretario de Obras Públicas.

Asimismo, mencionaron los antecedentes penales del exsecretario de Obras Públicas, entre los que se destaca una condena por enriquecimiento ilícito a 6 años de prisión.

Otros involucrados

Nelson Periotti (ex titular de Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión

Mauricio Collareda (jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV): 6 años.

Juan Carlos Villafañe (ex jefe de la AGVP): 6 años.

Raúl Daruich (responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV): 5 años.

Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional.

Raúl Pavesi (ex titular de la AGVP): 5 años.

Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas): 4 años de prisión.

José Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de AGVP 13): 4 años.Héctor Garro (ex presidente de la AGVP): 3 años de prisión en suspenso.