Bullrich elogió a Bukele: “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien le aseguró su intención de “seguir el modelo” que llevan adelante en ese país, al coincidir en la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realiza en Washington y donde mañana disertará el presidente Javier Milei.

”De una masacre diaria y un país controlado por las maras (bandas criminales) a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. ¡Hacia allí vamos!”, posteó esta mañana Bullrich en su cuenta de la plataforma X, junto al video del encuentro con Bukele.

”Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante... haber bajado la criminalidad como la bajaron”, le dice Bullrich al mandatario salvadoreño en el video.

Además, lamentó que, pese al trabajo realizado, haya que “soportar las críticas” cuando “han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble”.

En ese marco, agregó: “Así queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho”, a fin de replicar la experiencia.

El titular de la cartera de Seguridad aseguró: “Nosotros le ponemos mucho esfuerzo, y necesitamos llegar a ese lugar también. Estamos seguros de que vamos a llegar, estamos en el camino. Ahora estamos en un cambio importante en la Argentina”.

A esas afirmaciones, Bukele respondió: ”Lo estamos viendo desde afuera. Estamos a la orden para lo que quieran”.

Cómo sigue la cumbre de la CPAC

La cumbre de la CPAC, que se realiza en Washington, Estados Unidos, tendrá mañana sábado la presencia del expresidente Donald Trump y de Javier Milei, aunque ambos dirigentes no coincidirán en el lugar.

“En el último día (del evento) el presidente Donald Trump expone a las 11 de la mañana y yo expongo a las 3 de la tarde. Trump expone y se va a North Caroline, porque tiene una elección. Y como yo voy en avión de líneas, llego en un horario muy cercano al que él está exponiendo. Y como tengo que ir al hotel, cambiarme, etc, no llego, no dan los tiempos. Hay gente que se entusiasma con eso, pero le diría que no llego”, explicó Milei días atrás en declaraciones radiales.

El libertario expondrá sobre la economía global y el control de monopolios, mientras que el ex mandatario estadounidense hará un discurso político que marcaría el comienzo de su carrera presidencial como candidato del Partido Republicano.