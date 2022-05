Luego de las duras declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en medio de tensiones en el Frente de Todos, Alberto Fernández participó de un acto de Trabajadores de la Sanidad y defendió su gestión. “Yo nunca me hice el distraído con los problemas de la Argentina”, sentenció.

En ese sentido, el mandatario remarcó también que así como se ocupa “de que el trabajo crezca”, lo seguirá haciendo “para que el bolsillo de los argentinos sea cada vez más fuerte”. En su discurso durante el congreso anual de Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) destacó que “la economía crece y el trabajo formal aumenta” pero reconoció que “la distribución está teniendo problemas”.

Alberto Fernández en el acto de Sanidad Foto: Prensa presidencia

“Mientras se tengan estos índices de inflación, la distribución del ingreso es un problema”, admitió Fernández. Y reconoció cuáles las “obsesiones” de su gestión: “Recuperar el trabajo, esto se está cumpliendo. Recibimos una desocupación de dos dígitos, creo que del 12 por ciento y hoy estamos en 7. Pero recuperar un salario que entre 2015 y 2019 se cayó 20 puntos eso demanda trabajo; y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza. Que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan”.

Mientras que en cuanto a la situación social, manifestó: “Nunca oculté los problemas de la Argentina, nunca me hice al distraído ni frente a la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo. Soy peronista y cuando veo un problema le pongo el pecho y veo como lo enfrento. Toda la verdad está sobre la mesa”.

Alberto Fernández con Héctor Daer Foto: Prensa presidencia

Acompañado por el dirigente del gremio y cosecretario general de la CGT Héctor Daer, Fernández exhortó: “Con lo único que no vamos a transar es con convivir con la desigualdad”.

Días atrás la vicepresidenta había criticado el modelo económico: “La plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido, que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres”.