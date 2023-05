Al margen del acto kirchnerista del 25M, Scioli y Rossi, dos leales a la Casa Rosada, mantienen sus candidaturas presidenciales

Este martes continuó en la Plaza de Mayo el armado del imponente escenario techado, igual que la colocación de estructuras metálicas para las pantallas gigantes que se colocarán sobre las diagonales Norte y Sur. La Cámpora promete encabezar junto a los intendentes bonaerenses una multitudinaria columna por la Avenida de Mayo. Este jueves hablará Cristina Kirchner y en el oficialismo hay expectativas e ilusión sobre eventuales anuncios de campaña. Sin intimidarse ante la desmesura del aparato kirchnerista, los leales a la Casa Rosada persisten con sus candidaturas presidenciales.

El kirchnerismo espera con ansias definiciones electorales de Cristina el próximo jueves.

“Mi precandidatura no es contra nadie, sino que es a favor del país. Estoy convencido de que tengo el mejor programa para el desarrollo de la Argentina y por eso quiero presentarme a las PASO. Mi crédito es haber anticipado lo que pasó en 2015″, repitió hoy Daniel Scioli desde Brasilia en tres entrevistas radiales.

Desde el entorno del embajador dijeron a este diario que la gran puesta en escena del kirchnerismo para este 25 de mayo no modifica en nada la decisión de pelear la candidatura presidencial del Frente de Todos.

Dicen que tampoco lo intimidó la reciente cumbre del ministro (¿y precandidato?) “Wado” de Pedro y Máximo Kirchner con una treintena de intendentes del conurbano bonaerense, la base electoral del principal distrito del país. “Daniel estuvo hace poco con muchos de los que están en la foto, fue público”, replican, y mencionan, entre otros, a Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno) y hasta la camporista Mayra Mendoza (Quilmes).

Scioli se considera más un “leal” a la Casa Rosada, que un “albertista”. “Siempre dentro del peronismo”, sostiene. Comparte, no obstante, actividades con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien sí integra el círculo político presidencial. El embajador no anunció todavía quién completará la fórmula presidencial. “No, Victoria, no. Va a ser alguien del interior, una fórmula bien federal”, confirmaron a este diario.

En su gestión como embajador en Brasil, Scioli multiplicó los contactos con los gobernadores, para impulsar misiones comerciales y abrir mercados a las llamadas “economías regionales”. Creen que esas relaciones han madurado y esperan prontas definiciones de apoyo. Los gobernadores Quintela (La Rioja) y Jalil (Catamarca) dijeron que “Wado” de Pedro es un buen candidato, pero no fueron tan categóricos para cerrar otras puertas. El 11 de junio se vota en Tucumán. Vedada por la Corte Suprema de la Nación su candidatura a vicegobernador, Juan Manzur se transformó en el jefe de campaña de Osvaldo Jaldo y prometió novedades nacionales para después de la elección en la que el peronismo aparece como favorito. Sin garantías, Scioli mira al peronismo del interior.

Daniel Scioli ya se lanzó como precandidato a presidente. Foto: Ramiro Pereyra

Más cerca del presidente aún, Agustín Rossi confirmó su precandidatura presidencial y dijo que el anuncio será el lunes. La difusión será por medio de un video a publicar en las redes sociales. “Me tomé el tiempo para decidir, consulté con muchos compañeros y creo que una candidatura como la mía puede interpelar a un sector del Frente de Todos”, anticipó el jefe de Gabinete. Será una candidatura testimonial. No se sabe mucho más de la estrategia electoral de quien fuera el jefe del bloque de diputados kirchneristas durante varios años y cuyo último antecedente electoral fue una derrota en las PASO de Santa Fe, en 2021. Rossi, muy respetado en el universo kirchnerista, avisó que este jueves estará en la Plaza de Mayo, recordando el 20 aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. Scioli, en cambio, permanecerá en Brasilia hasta fin de mes.

En el kirchnerismo coinciden con el massismo respecto la conveniencia de que surja un candidato por consenso, lejos de un escenario agitado en el que compitan Scioli, Rossi, Juan Grabois (también ya lanzado) y un par más. En una señal de sintonía política, ayer Máximo Kirchner se reunió con la dirigencia del Frente Renovador para coordinar la movilización para este 25 de mayo. Más tarde, en un comunicado, el massismo se le pidió “al presidente del Partido Justicialistas, la fuerza más importante del Frente de Todos”, que llame a “los principales referentes de la coalición de manera individual”, para “discutir y diseñar la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario”. Massa le pidió a Alberto Fernández que lo llame a él y a Cristina Kirchner, para definir la candidatura presidencial.

Agustín Rossi se postula como precandidato a presidente.

El ministro de Economía ya avisó que solo será candidato si todas las partes están de acuerdo. De haber internas, circula la versión sobre la postulación del reelecto gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, como candidato del Frente Renovador.

En la previa del acto del 25M (”Imitemos el ejemplo de Néstor Kirchner”, es la consigna convocante), el ministro “Wado” de Pedro sigue moviéndose en clave de campaña. Ayer estuvo con los intendentes y dirigentes del conurbano acordando la movilización a la plaza, y más tarde visitó la CTA. Hoy se reunió con más de 80 empresarios del sector petrolero, a quien expuso su visión para desarrollar la actividad. Su nombre viene siendo objeto de distintas especulaciones electorales. De Pedro paró la pelota al respecto. No descartó que el escenario de las candidaturas del peronismo se resuelva “sobre el 24 de junio”, cuando vencen las inscripciones ante la justicia electoral, y que Cristina Kirchner no termine definiendo este jueves.

"Wado" de Pedro comenzó a moverse "en clave electoral". Foto: Twitter

“Si no hay acuerdo en la coalición, y no encontramos una forma de salir de esta situación, lo mejor será habilitar la competencia interna en las PASO y que la gente elija”, dijo De Pedro.