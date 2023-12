A partir del 1° de enero comienza a regir la eliminación de los subsidios

El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, afirmó este miércoles, en la conferencia de prensa que sería diaria, que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, “apuntan al superávit o equilibrio de las cuentas públicas”, y señaló: “Hemos encontrado un paciente en terapia a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciente se muera”.

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno antes de una reunión de Gabinete nacional, Adorni indicó que la quita de subsidios comenzará a regir a partir del 1° de enero próximo y que el paquete de medidas anunciadas ayer “eran necesarias e inevitables para lo que viene: el plan de reformas estructurales que se conocerán en las próximas semanas”.

Manuel Adorni, vocero presidencial, en conferencia de prensa este miércoles. Foto: Federico López Claro

Al respecto, remarcó que “nuestra premisa es el déficit cero”, y señaló que “el paquete de medidas que anunció Caputo dan por tierra el déficit fiscal” y “apunta al superávit o equilibrio de las cuentas públicas”.

”No se puede gastar más de lo que ingresa. Eso no es negociable porque sabemos que deriva en crisis de deuda o en inflación”, dijo el portavoz de Presidencia de la Nación.

Sobre la herencia recibida, remarcó que “hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciente se muera”. En ese sentido, indicó que “no hay que tenerle miedo a la verdad, sino a no actuar en consecuencia”, y reiteró que “nosotros no vamos a mentir”.

”Cuando uno gasta más de lo que tiene, hay dos alternativas; pide un préstamo al banco o le pide prestado a un amigo. El Banco Central no es ya nuestro amigo, no va a financiar el Tesoro”, enfatizó.

Al respecto, Adorni aseguró que “vamos a actuar sobre el problema estructural de la Argentina. Nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles. Si no te creen nada es posible”, remarcó.

Sobre los anuncios de Caputo, indicó que “son medidas que requerían de urgencia inmediata para generar previsibilidad y que todos entiendan que estamos dispuestos a no gastar más”.

Adelantó que el déficit fiscal esperado para 2023 es de 3 puntos del producto, que sumado al endeudamiento asciende a 5,2 puntos del producto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni. Foto: Alejandro Santa Cruz

A partir del 1° comienza a regir la eliminación de los subsidios

Adorni también anticipó que se van a eliminar parcialmente las transferencias discrecionales a las provincias, las cuales “suelen tener carácter político”, y sobre la eliminación de subsidios, explicó que se aplicará a partir del 1° de enero y en transporte estará enfocado en asistir a la demanda y no la oferta como sucede actualmente, eliminando la inequidad entre el Amba y el interior, y en energía en los servicios de luz y gas.

Por último, consultado sobre eventuales cambios en los ajustes de las jubilaciones, dijo que se busca terminar “con un esquema que ha convertido al jubilado en una persona con necesidades” y que “claramente el objetivo es mejorarlas” porque debido a la inflación “los jubilados iban a seguir perdiendo”.