Se filtró un fuerte audio de Leopoldo Luque antes de la muerte de Diego Maradona.

Este martes se llevó a cabo la novena audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de San Isidro, donde se busca determinar si hubo negligencia médica por parte del equipo de salud que atendió al exfutbolista en sus últimos días.

Entre los acusados se encuentra Leopoldo Luque, quien se desempeñaba como médico personal del Diez. En medio del avance del proceso judicial, salió a la luz un impactante audio del profesional, donde describe una preocupante escena protagonizada por Maradona poco antes de su fallecimiento.

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien fue el doctor del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, comparece ant eel tribunal de San Isidro en las afueras de Buenos Aires para el primer día del juicio de homicidio por negligencia de Maradona, el martes 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El audio de Leopoldo Luque sobre Maradona

En el mensaje de voz, que fue difundido por un programa televisivo, Luque relató una situación en la que el excapitán de la Selección Argentina simulaba tener un sándwich en la mano.

“Hoy hacía el gesto como que tenía un sándwich en la mano y se le caía, ¿viste? Me dice: ‘se me cayó el sándwich’. Yo lo busqué, buscaba el sándwich, ¿viste? No tenía nada, le digo”, comenta Luque en el audio.

El médico agregó que le llevó un sándwich de miga para tranquilizarlo, pero expresó su inquietud por el estado mental y físico del paciente: “La verdad que ya no lo podía ver haciendo el gesto ese con los ojos cerrados, dormidos, como que toma, que está comiendo un sándwich. No sé si se hace el boludo o lo hace la enfermedad”.

El juicio avanza entre testimonios y revelaciones

La causa busca establecer si existió abandono, mala praxis o negligencia médica en los cuidados que recibió Maradona en la etapa final de su vida, tras la operación por un hematoma subdural. Los imputados, entre ellos Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros profesionales del equipo médico, están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

A medida que avanzan las audiencias, nuevas pruebas y testimonios salen a la luz, sumando tensión a un juicio que promete ser largo y con fuerte impacto mediático, no solo por la figura de Maradona, sino también por el debate que abre en torno a la ética y la responsabilidad profesional en el cuidado de pacientes vulnerables.