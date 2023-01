Quién es Tomás D´Alessandro, el amigo de Fernando Báez Sosa, testigo clave del juicio que también fue víctima de los rugbiers

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, tiene al país a la espera del veredicto para los ocho rugbiers imputados. Entre los testigos claves que pasaron por el Tribunal de Dolores, se encuentra Tomás D´Alessandro.

Tomás D´Alessandro junto a Fernando Báez Sosa. Foto: web

Además de amigo de la víctima, el joven fue agredido aquella noche de terror afuera de “Le Brique”, el boliche en el que comenzó todo, y donde vio lo peor: cómo Fernando era brutalmente agredido. Tomás no solo se presentó a declarar, sino que también presenció once de las trece audiencias.

Ex alumno del Colegio Marianista al que asistía Fernando, ubicado en el barrio porteño de Caballito, y al que Graciela Sosa, madre de la víctima, lo destacó como una persona muy cercana a su hijo. “A Fer le encantaba ir a su casa”, dijo sobre el vínculo entre ambos. Tomás quiso defender a Fernando, pero no lo dejaron.

Fernando Báez Sosa había terminado la secundaria e iba a estudiar abogacía. Foto: Filo N

El testimonio de Tomás D´Alessandro

Fue el 3 de enero que Tomás dio su testimonio durante 25 minutos y frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dijo que vio caer a Fernando y que, cuando trató de defenderlo, “ligó” tres trompadas y quedó boca abajo. “Ahí me empezaron a pegar. Me agarré de las piernas o del pantalón de uno de los agresores. Después me solté y me pegaron una patada y, cuando me reincorporé, quedé cara a cara con un sujeto de contextura robusta al que, a partir de los videos, identifico como Lucas Pertossi”, recordó de aquel entonces.

Dolores. Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Foto: (Clarín).

Por su parte, el forense Diego Duarte, que practicó la autopsia al cuerpo de Báez Sosa, constató sus lesiones y las del resto de los amigos de Fernando en un informe. A diferencia de los demás, las de D’Alessandro eran múltiples.