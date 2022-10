Insólito: desde la cárcel de Batán y a la espera de una condena, un femicida comparte su día a día en TikTok.

En las últimas horas, un hombre acusado de cometer un brutal femicidio en Mar Chiquita se convirtió en noticia. Es que desde la Unidad Penal Nª15 de Batán, Juan Marquestau comparte cada uno de sus momentos a través de TikTok.

Bailando, desde su habitación en la celda y hasta dándose un baño, publica contenido con sus 161 seguidores, mientras está a la espera del juicio por el asesinato de su expareja Nicole Peña.

“Hola chicas, cómo les va? A todas mis seguidoras. Recién me estoy pegando un baño, soy un poco vergonzoso, pero bueno, quiero mandarles un saludo a todas mis amigas, a las que me siguen, no sé cómo saldra”, expresó en uno, en el que se lo ve con el torso desnudo y desde la ducha.

Según indicó TN, al conocer el hecho, los fiscales Ramiro Anchou y Diego Benedetti, notificaron al director de la Unidad Penal para que se le retirara el teléfono celular, ya que sí puede utilizarlo para comunicarse con amigos y familiares, pero no para compartir contenido en las redes sociales.

Cómo fue el brutal femicidio de Nicole Peña

El 23 de diciembre de 2021, se denunció la desaparición de Nicole Peña en la localidad bonaerense de General Pirán. La joven de 29 años había estado en pareja con Juan Marquestau, quien tenía una orden de restricción hasta abril de 2022.

Nicole Peña tenía 29 años. Foto: Gentileza TN

Las declaraciones de testigos fueron claves para que los investigadores se acercaran hasta el campo “La Providencia”, donde el hombre trabajaba. Lugar donde fue Peña fue hallada sin vida, semidesnuda y atada de pies y manos.

La autopsia reveló que murió ahogada y que aún estaba con vida cuando fue arrohada al aljibe, donde apareció.

El 26 de diciembre, fue él mismo quien confesó el crimen, por el que quedó detenido y está a la espera de una condena firme.