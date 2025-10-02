El Gobierno de Perú expulsó a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, y ya organizan su traslado: cuándo será

El triple femicidio en Florencia Varela sigue causando conmoción en el país y cada vez más salen a la luz nuevos datos escalofriantes del caso. Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron brutalmente torturadas y asesinadas por una banda narco por un supuesto ajuste de cuentas. Pequeño J y Matías Ozorio fueron detenidos el martes en Perú tras una intensa búsqueda de días.

De “Criptobro” a prófugo de la Interpol: la escalada de deudas y el vínculo narco de Matías Ozorio. (Gentileza)

Pequeño J es el principal sospechoso y encargado de ser el autor intelectual del triple crimen. El joven jefe narco fue detenido en Perú cuando intentaba escapar en un camión, horas antes fue arrestado su mano derecha Matías Ozorio, quienes tenían planeado reunirse en el país vecino.

Mientras que Pequeño J está detenido en Perú y espera la orden de la Justicia de ambos países sobre dónde será juzgado y pasará a prisión. Su mano derecha, quien mantenía contacto con el joven líder narco, fue de esa manera que lograron capturarlo, ya es trasladado al país.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

Expulsaron de Perú a Matías Ozorio y lo trasladan a Argentina

El gobierno peruano tomó la decisión de expulsar del país a Matías Ozorio, acusado de ser partícipe del triple crimen y la mano derecha de Pequeño J. El trámite fue administrativo y se llevó a cabo de forma rápida porque es un extranjero que ingresó.

Ozorio es de nacionalidad Argentina y al ingresar al país vecino con denuncias graves, el Gobierno peruano realizó el trámite para expulsarlo por medio de la legislación migratoria.

Patricia Bullrich confirmó cómo será el traslado de Matías Ozorio a Argentina

Asimismo, la ministra de Seguridad confirmó esta mañana la organización para el traslado de Ozorio a Argentina.

“A las 11hs despega un vuelo de la Fuerza Aérea con 7 efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA e Interpol-PFA, y 5 de la Policía Bonaerense, para traer al país a Matías Ozorio, ya detenido e investigado por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara”, informó Patricia Bullrich.