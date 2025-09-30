“Me trajeron engañado unos narcos”: la declaración de Matías Ozorio al ser detenido en Perú

En el marco de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, el nombre de Matías Ozorio fue uno de los primeros en surgir. El joven argentino fue señalado como mano derecha de Pequeño J, a quien se lo acusa de ser el responsable de los crímenes. Ambos fueron detenidos este martes en Perú.

Ozorio fue capturado primero, en la mañana del martes. Esto fue clave para dar con Pequeño J ya que, según trascendió, el objetivo de estos era reunirse en Perú. La policía siguió la conversación que el argentino tenía con el peruano y, así, lograron hacerlo caer.

Luego de que se confirmara la detención de ambos, se viralizó el video con las primeras declaraciones de Ozorio, que fue cuestionado por un efectivo de la policía de Perú.

“Me trajeron de engaño”

El video muestra a Ozorio esposado y el policía le hace algunas preguntas de rigor, que el joven responde torpemente y visiblemente nervioso. Dice su nombre completo, cuenta que proviene de Argentina y que es argentino de nacionalidad.

Cuando le preguntaron por qué está en Perú, dijo: “Me trajeron de engaño, unos narcos, mafiosos. Yo les debía plata”.

También dijo que había llegado al país andino “desde hace una semana” y que había dormido en la calle los últimos dos días porque se estaba “escapando”. “Vine por Paraguay, por la selva, y por la selva de Perú”, dijo.

Qué dijo la familiar sobre Matías Ozorio

Antes de su captura, una familiar de Ozorio habló sobre la vida del ahora detenido. En primer lugar, recordó el último contacto de la familia con Matías: “Y con la mamá no tiene contacto porque lamentablemente se llevan mal. Es algo de ellos dos que yo no te sabría decir. Pero la última vez que yo hablé con él, que fue para saludarlo para su cumpleaños, él me contestó cortante”.

“Yo lo único que hice fue saludarlo y me cortó, me dijo ‘Bueno, chau’, y ya. No sabría decirte si vendía droga porque ya en ese tema no creo que lo sepa todo el mundo, o no sé”, sumando esta información sobre la posibilidad de que su familiar esté en el mundo del narcotráfico.

“Él estaba muy metido en las criptomonedas. Le decían que está loco, que piensa que va a ser millonario, y hasta estaba pidiendo préstamos. Estaba desesperado por recomponerse económicamente por las deudas que tenía“, explica, asegurando que Matías es un ”perejil".

“Yo tengo miedo, como tiene miedo la familia. No sabemos quién está detrás de esto”, sumó, sin descartar que se trate de una conducta delictiva.

Finalmente, esta mujer se mostró preocupada: “Yo pienso que corre peligro de muerte. No sabría decirte. Yo no conozco más familia que ellos. Es muy joven Matías, sí. Unos 23, 24 años. Por el momento, no [recibimos amenazas]. Tenemos muchísimo miedo".