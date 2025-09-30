El último posteo de una de las chicas antes del triple crimen en Florencio Varela

El triple crimen en Florencio Varela sumó un nuevo dato en la investigación. De acuerdo a lo que informó Radio Mitre, un testigo confesó que antes de ser asesinadas, Morena Verdi publicó en sus redes sociales lo que sería la última foto conocida de las tres jóvenes víctimas.

La imagen fue publicada aproximadamente a las 23:00 hs del viernes 19 de septiembre, cuando las jóvenes viajaban en una Chevrolet Tracker blanca, que las llevaba a la zona de Florencio Varela.

La publicación de Morena en Instagram

De acuerdo al testimonio difundido por el medio citado, esa misma tarde Brenda Del Castillo había pasado a buscar a Morena y las dos planificaron la salida de la noche. Se sumó Lara Gutiérrez, que llegó desde González Catán, y las tres fueron juntas hacia el sur del conurbano.

Esa última publicación de Morena era del interior del vehículo y mostraba dos llaveros: uno de “Baby Yoda”, que le pertenecía, y otro de “Luigi”, de Lara. Los dos tenían un elemento incrustado, que según los investigadores estaría vinculado al consumo de drogas sintéticas. Después de esa historia de Instagram, el rastro digital de Morena se interrumpió: su última conexión se registró a las 2 de la madrugada del sábado.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

El hallazgo y el avance judicial

Horas más tarde, familiares y allegados empezaron a preocuparse por no tener respuestas. Finalmente, las tres chicas fueron halladas en una vivienda de Florencio Varela enterradas bajo cemento, con signos de violencia y significando uno de los casos más violentos del último tiempo en Argentina.

La investigación cuenta con siete arrestados, entre ellos se encuentran: Ariel Giménez, señalado por haber cavado la fosa; Víctor Sotacuro Lázaro, acusado de manejar uno de los vehículos; y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, detenida en Palermo.

En paralelo, la justicia sigue con la búsqueda de seis prófugos, entre ellos Tony “Pequeño J” Janzen Valverde Victoriano, señalado como presunto autor intelectual, y su colaborador Miguel Ozorio.