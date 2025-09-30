Triple crimen en Florencio Varela: apareció una extraña carta que asegura revelar la verdad sobre Pequeño J

El triple crimen de Florencio Varela sigue sumando más detalles a la historia. Desde San Justo, Sebastián Domenech informó en Arriba Argentinos los nuevos movimientos claves en la investigación de lo que ocurrió con Brenda, Morena y Lara.
En las últimas horas, se conoció el secuestro de un auto y la aparición de un escrito anónimo que apunta al paradero de “Pequeño J”, el supuesto narco señalado como pieza central de la causa.
La carta que habla sobre Pequeño J
Según relató el periodista Domenech, en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires fue dejada de manera anónima una hoja escrita a mano que contendría datos sobre dónde se encuentra Pequeño J.
El documento ya fue secuestrado por la Justicia y las cámaras de seguridad están siendo analizadas para identificar al hombre que la entregó.
“Puede ser cualquier cosa: desde una broma de mal gusto, una interna barrial o información verdadera. El fiscal no quiere perder tiempo y ya ordenó avanzar con la pista”, señaló el periodista.
Pequeño J existe, según aseguran desde Perú
Según publicó Clarín, el gobierno peruano confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” existe y no es una invención como creen algunos familiares de las tres chicas de La Matanza.
Sin embargo, las dudas sobre el pasaporte que circula en las redes sociales todavía sigue.