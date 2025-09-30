Triple crimen en Florencio Varela: apareció una extraña carta que asegura revelar la verdad sobre Pequeño J

El triple crimen de Florencio Varela sigue sumando más detalles a la historia. Desde San Justo, Sebastián Domenech informó en Arriba Argentinos los nuevos movimientos claves en la investigación de lo que ocurrió con Brenda, Morena y Lara.

En las últimas horas, se conoció el secuestro de un auto y la aparición de un escrito anónimo que apunta al paradero de “Pequeño J”, el supuesto narco señalado como pieza central de la causa.

La carta que habla sobre Pequeño J

Según relató el periodista Domenech, en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires fue dejada de manera anónima una hoja escrita a mano que contendría datos sobre dónde se encuentra Pequeño J.

El documento ya fue secuestrado por la Justicia y las cámaras de seguridad están siendo analizadas para identificar al hombre que la entregó.

“Puede ser cualquier cosa: desde una broma de mal gusto, una interna barrial o información verdadera. El fiscal no quiere perder tiempo y ya ordenó avanzar con la pista”, señaló el periodista.

Pequeño J existe, según aseguran desde Perú

Según publicó Clarín, el gobierno peruano confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” existe y no es una invención como creen algunos familiares de las tres chicas de La Matanza.

Creen que Tony Janzen Valverde Victoriano es el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela.

Sin embargo, las dudas sobre el pasaporte que circula en las redes sociales todavía sigue.