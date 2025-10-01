La impactante amenaza de “Pequeño J” a su novia tras el triple crimen de Florencio Varela

En medio del impacto que causó el triple crimen de Florencio Varela, las detenciones y todas las declaraciones, se difundió un mensaje de “Pequeño J” en el que amenazaba a su novia antes de empezar a fugarse.

“Pequeño J” fue arrestado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la de Buenos Aires. Momentos después de eso, habló con la prensa, negó cualquier tipo de responsabilidad y dejó un mensaje: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”, expresó y concluyó: “Tienen que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver”.

La amenaza de Pequeño J a su novia, antes de fugarse

De acuerdo a lo que informó Radio Mitre, el joven peruano le habría dejado un mensaje a su novia en la puerta de la casa de Isidro Casanova: “Tu dios te ama... si te metes conmigo, te metes con Dios”.

Amenaza del joven peruano.

De acuerdo al medio citado, el joven peruano buscaba infundir el miedo antes de fugarse.

La investigación y de qué lo acusan

La reconstrucción de los investigadores señala que el joven peruano habría sido el cerebro detrás del triple crimen que conmocionó al país. Las víctimas fueron Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20. De acuerdo a la hipótesis principal, fueron asesinadas por un ataque mafioso vinculado al narcotráfico.

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a “Pequeño J” en Perú. (Policía Nacional de Perú)

Los peritos mantienen que las jóvenes fueron torturadas antes de ser descuartizadas, (la mamá de una de las víctimas negó ese relato) y que la escena fue transmitida en vivo por redes sociales.

Todos los detenidos

Con las capturas recientes de “Pequeño J” y Matías Ozorio, ya son nueve los arrestados por el triple femicidio. Entre ellos se encuentran:

Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25) , dueños de la casa donde ocurrieron los hechos.

Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) , sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena del crimen.

Lázaro Víctor Sotacuro , acusado de trasladar a las víctimas, detenido al cruzar la frontera hacia Bolivia.

Ariel Giménez (29) , señalado como la persona que cavó el pozo donde arrojaron los restos.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, interceptada cuando viajaba en el auto de su tío.

Cómo sigue la causa

La Justicia argentina buscará la extradición de “Pequeño J” para que declare ante los tribunales bonaerenses. Su testimonio será clave para avanzar en un expediente que, según fuentes judiciales, todavía podría revelar más responsables.