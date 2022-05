Luego del censo llevado a cabo el 18 de mayo, quienes ese día no recibieron la visita del censista y no completaron el Censo digital, deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar, o hacerlo on line en https://digital.censo.gob.ar/.

Para enviar el mail:

En el asunto escribir que “No he sido censado/a” y detallá:

Nombre y apellido

Provincia

Partido/Departamento

Localidad

Calle

Número

Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

Correo electrónico

Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

Vale la pena aclarar que, quienes hayan completado el censo digital y ya cuentan con el código de completamiento de seis dígitos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) los considera censados y no es necesario que envíen sus datos a las vías de contacto a menos que necesiten corrgir alguna información que hayan registrado u omitido en el cuestionario.