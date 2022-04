Este martes, el concejal Federico Jolly del partido Confiar, recordó en sus redes sociales aquel abril del 2016, cuando comenzaban los primeros retiros voluntarios en los Talleres Ferroviarios de la ciudad, donde mucha gente quedó sin trabajo y muchos Perecinos, enterrando su propia historia.

“Pasados los 6 años de aquellos tristes momentos, no dejamos de reunirnos con los ex trabajadores, para buscar alternativas en la reapertura de nuestros Talleres. Esperanzados que algún gobierno de turno se haga cargo de la anhelada reapertura, le decimos a todos que no aflojamos”, aseguró.

Los comentarios esperanzadores no tardaron en fluir. Diego Bordón, ex ferroviario dijo: “Gracias Fede por estar incondicionalmente en esta lucha , claro que no vamos a aflojar , hay mucha gente esperanzada en volver a abrir esos portones que guardan la historia de Pérez y la dignidad del trabajo genuino, tengo la esperanza de que en algún momento alguien nos va a escuchar y vamos a tener los talleres abiertos , otra vez , gracias Federico Jolly”, expresó.

Adriana Tellez, hija de un ferroviario también hizo sentir su voz: “Bregamos por una pronta recuperación del ferrocarril. No solo para nuestro engrandecimiento sino por el respeto, la lucha y en memoria para todos esos ferroviarios que no están y para los que siguen en la lucha. Con orgullo hija de un ferroviario”.