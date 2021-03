En el contexto del escándalo nacional por “vacunaciones Vip” en el Ministerio de Salud, que le costó el cargo al ex ministro Ginés González García, las miradas están puestas en todos los funcionarios locales. Vía Pérez se contactó con algunas autoridades de la ciudad, para preguntarles si se aplicaron la vacuna. Algunos funcionarios respondieron, otros no.

También en Santa Fe salieron a la luz versiones periodísticas que señalaban que funcionarios santafesinos y familiares del Gobernador Omar Perotti habrían recibido la dosis. Ante dichas denuncias periodísticas, la concejala rosarina Renata Ghilotti manifestó el pasado mes de febrero: “Exigimos conocer ¿Cuántas vacunas covid tiene asignadas nuestra Provincia? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántas han aplicado, a quiénes y con qué criterios?”.

Hasta el momento, las dosis de vacunas contra el Covid-19 aplicadas en la ciudad de Pérez fueron aplicadas en primer lugar al personal de la salud, después fueron vacunados algunos adultos mayores y trabajadores de residencias geriátricas, y el lunes pasado fueron 144 docentes de nuestra ciudad. No se sabe con exactitud la cantidad de vacunas recibidas, ni a quiénes fueron aplicadas.

Concejales que quisieron responder

Martín Beas

“La información exacta de ese tema la tiene el Secretario de Salud. No nos vacunamos. Se maneja todo según el protocolo de Provincia, según tengo entendido”.

Federico Jolly

“No me vacuné, ni me vacunaría por ahora. Hay personas de riesgo que necesitan vacunarse antes y la política no debe dar privilegios a nadie”.

Silvina Rodríguez

“Desconozco si los funcionarios se vacunaron. Yo no me vacuné obviamente porque no pertenezco a ningún grupo de prioridad”.

Patricio Legresti

“No tengo ninguna información de vacunas. Considero que debería transparentarse. Yo creo que voy a ser uno de los últimos porque no soy ni personal de riesgo y por edad, estaría en el último listado. Ponérmela sería vergonzoso. Todavía tengo para esperar bastante”.

Otras autoridades consultadas, de quiénes no llegó ninguna respuesta: Intendente Pablo Corsalini, Secretario de Salud Sebastián Schmidalter, Concejales Mauro Rojas y Favio Schairetti.