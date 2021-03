La invitación para la clase abierta y gratuita es para este domingo 21 de marzo a las 18:30 horas, en las instalaciones del bar Aita. Además, las y los participantes pueden colaborar en la colecta de útiles escolares. Para esta celebración surgió una propuesta especial. Virginia Mandingorra recuerda que la idea empezó hace dos semanas al cumplirse los dos años de vida del espacio de Zumba Extremo Pérez. “Me pareció hacer algo lindo, para que la gente participe, y puedan sumarse a colaborar con la colecta de útiles escolares. Todo lo recolectado después será donado a las escuelas públicas de la ciudad”, especificó la instructora.

A penas comenzaron con la organización del evento, se pensó en buscar un lugar al aire libre. En pocos días tuvieron el apoyo de los dueños del bar Aita, ya que cedieron sus instalaciones sin ningún costo. La instructora cuenta que, esta actividad está pensada para toda la familia y también estarán presentes los profesores de Espacio Danza brindando las clases de cumbia y salsa. Además, Virginia resalta que “Zumba es una disciplina muy divertida, donde podemos ejercitar todo el cuerpo”. Recuerda que, durante las clases, muchas veces terminan agotadas y cansadas. Pero al final, sus alumnas al escuchar una canción ya saben los pasos que siguen, no se desaniman y le devuelven la energía con una sonrisa. “En una hora, se pueden desconectar de todo” asegura entre risas.

¡A hacer ejercicio! Brindarán una clase de ritmos y zumba. La invitación es para este domingo 21 de marzo a las 18:30 horas en el bar Aita de la ciudad de Pérez.

Sus primeros pasos en la ciudad

Virginia vive en la ciudad de Pérez. Desde muy niña se dedicó a bailar. Pasaron los años y se especializó en diferentes ritmos como: salsa, reguetón, entre otros. “Cuando conocí que la actividad de zumba era una disciplina libre y podía incorporar el deporte y bailar, me pareció una buena idea sumarlo aquí en la ciudad”. Al principio, algunas personas sienten que no podrán hacer los pasos o no llegarán a coordinar. En este sentido, Virginia siempre busca animarlos y desterrar todos los prejuicios. “Trabajas el cuerpo, al ritmo de la música y con ejercicios aeróbicos. Es una actividad para toda la familia, sin límites de edad: esta zumba Kids, zumba Fitness y zumba Gold, para los adultos mayores”.

“Al comienzo no sabía cómo me iba a ir, tenía mucha incertidumbre. Lo que más me motiva es que las personas se sientan cómodas. Hoy en día las alumnas, me demuestran que ven los resultados a lo largo de los meses: se sienten mejor y están contentas porque es una actividad donde no se aburren”. Darse un descanso, un respiro y poder escuchar lo que el cuerpo necesita, es fundamental para la salud física, emocional y mental.

Zumba Extremo Pérez cumplió un nuevo aniversario. Para esta celebración especial, realizaran una clase de Zumba gratis y al aire libre. Además, los participante podrán llevar útiles escolares que serán donados a las escuelas publicas de la ciudad.

En este último año pandémico, fueron muchas las propuestas y recomendaciones que hicieron los especialistas para no caer en un estado de depresión a causa del aislamiento y todas las vicisitudes que el covid-19 deja en su camino. En referencia a este contexto, la instructora recuerda que durante los primeros meses de confinamiento daba las clases on-line ya que, para ese entonces los gimnasios y demás espacios de actividad física estaban cerrados. “En ese tiempo, daba las clases virtuales y se sumaron muchas personas: las que ya eran alumnas y muchas otras que empezaron en ese momento y después siguieron. Después volvimos a trabajar con todos los protocolos”.

La propuesta para este domingo sin dudas incentiva a todas las personas a salir y disfrutar entre amigos y familia. A un año de todo lo vivido, es un buen momento para festejar el aniversario de Zumba Extremo Pérez, la invitación es para “que la gente salga hacer algo nuevo y se animen a bailar”, finaliza Virginia.