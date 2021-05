Noah tiene cinco años, y el pasado lunes le diagnosticaron leucemia. Su papá acaba de quedarse sin trabajo y piden la colaboración de los vecinos, ya sea con alimentos, hasta que mejoren su situación económica, y también con contactos que ayuden a conseguir un trabajo para el papá de Noah. Además les preocupa la vivienda precaria en la que viven, los médicos le desaconsejaron que Noah viva en esas condiciones una vez finalizado el tratamiento.

La tía de Noah, Mónica, habló con Vía Pérez para contar la difícil situación por la que está atravesando la familia de su hermano. El domingo, el pequeño no se sentía bien y no quería comer. “Pensaban que extrañaba a su papá, ya que había viajado al norte por trabajo”. El lunes pasado le comenzaron a hacer los estudios y los resultados no fueron positivos. “Tuvieron que hacerle transfusiones de sangre porque los glóbulos rojos estaban a cero”. Ese mismo día le confirmaron que tenía leucemia. Sin embargo, este jueves, Tatiana, la mamá de Noah se comunicó con este medio para informar que el tipo de leucemia que tiene el pequeño es la más aguda.

Noah está internado en el Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”. Tatiana, la mamá, contó que por ahora le están pasando antibiótico y suero. El tratamiento de quimioterapia comenzará la semana próxima. “Me dijeron que me quede tranquila que eso tiene cura”, aseguró Tatiana entre lágrimas.

“Nosotros queremos tener una vivienda para poder después poder tenerlo a él”, dijo con preocupación. “Mi casa es chica y tiene muchísima humedad y yo no lo puedo tener en un lugar así, porque tiene que estar muy bien cuidado”. Tatiana está esperanzada en que no le faltará la ayuda de los vecinos de Pérez. Además, en el Hospital le hicieron una nota explicando la situación por la que atraviesa el niño. Dicha nota le servirá como comprobante de la situación de vulnerbilidad por la que atraviesan. “Mi marido ahora la lleva a la Municipalidad”, aseguró.

Nota realizada por el hospital explicando la situación de Noah Mónica Altamirano

Cualquier interesado en ayudar puede comunicarse al 341-6569542 / 341-6001286