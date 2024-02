“Usá casco, cuidá tu vida”, la campaña del gobierno de Concepción del Uruguay

Asimismo, esta campaña será acompañada por la continuidad en los controles aleatorios en la vía pública, a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de Concepción del Uruguay junto a la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos.

De acuerdo las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas representan casi el 55 % de las víctimas mortales en siniestros viales a nivel nacional, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 34 años.

Los siniestros por el no uso de cascos y las víctimas que derivan, generan un alto costo para la salud pública. Junto a los peatones y ciclistas, los motociclistas son considerados usuarios especialmente vulnerables de la vía pública.

El uso del casco no sólo es un deber legal consignado en la Ley Nacional de Tránsito, sino también un compromiso con la seguridad personal que involucra al resto de la ciudadanía.

Se trata del principal elemento de protección del motociclista. Su correcto uso y estado de conservación resultan determinantes como dispositivo de seguridad, ya que los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza.

Los motociclistas que no lo usan tienen mucho mayor riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes.

Números consecuencia de la falta de uso de casco

El director del Hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay, Pablo Lombardi, detalló que se está atendiendo diariamente en el Hospital a una víctima de accidente de moto grave, “es decir con una lesión en huesos largos o una craneoencefálica por no uso de casco. En estas lesiones no tenemos una incidencia tan alta como en las de huesos largos, pero de los pacientes que tenemos habitualmente, muchos de ellos han perdido la vida y otros requieren tratamientos neuroquirúrgicos con drenajes de hematomas adentro del cerebro, con lesiones también a nivel óseo y muchas veces con la necesidad de reconstruir el tejido con uso de plaquetas específicas que le dan forma al cráneo. Cuando tenemos lesiones de ese tipo, muchas veces terminan con la vida del paciente. El año pasado, en los últimos meses tres pacientes fallecieron; si no fallecen, quedan con secuelas motoras que necesitan rehabilitación prolongada”.

Las estadísticas señalan que, en 2023, el Hospital atendió 17 casos graves de traumatismo encefalocraneano, lo que representa el 7.6% de los pacientes ingresados a terapia intensiva. “La gran mayoría son de Concepción del Uruguay, y de los 17 murieron 5, es decir el 29%. Esto es un número altísimo y la edad promedio es de 36 años, gente muy joven con alta tasa de mortalidad. Quienes no fallecen quedan con secuelas muy graves”, especificó Lombardi.

Estos datos forman parte de un trabajo a cargo del médico Gustavo Roldán, quien es jefe de Terapia Intensiva del Hospital.