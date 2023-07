Solanas sobre Gustavo Guzman: “tiene una mirada pura, honesta, no reñida con todo lo turbio de la política”

Julio Solanas en declaraciones al programa A Quien Corresponda habló del peronismo, las PASO 2023 y “su” precandidato a la intendencia de Paraná Gustavo Guzmán. En este sentido dijo que “el peronismo está de pie, hay programas de los precandidatos a intendentes en cada una de las localidades y hay un precandidato a gobernador que está firme en su convicción de transitar este tiempo con ideas, con propuestas, hay una visión muy interesante de acompañamiento a nuestro precandidato a gobernador”.

Con respecto a la no participación en esta elección como candidato dijo “tengo asumido que hay un nuevo tiempo de nuevos dirigentes y dirgentas y eso es muy positivo. De los últimos 14 o 16 años he sido precandidato, y ahora no tenía como prioridad serlo”. Con respecto a la nueva dirigencia que está surgiendo expresó que “no hay dudas de que es tiempo de dejar avanzar a la nueva dirigencia”.

Con relación a la candidatura de Guzmán Solanas reconoce que le “da un aire totalmente puro al nuevo tiempo de Paraná” ya que hay “una dirigencia que viene desde hace muchos años acomodados en los sillones del poder y muy alejada de esas cuestiones de acercamiento a la ciudadanía, y ese cambio representan Guzmán y Clelia, junto a sus precandidatos a concejales”, dijo Solanas.

“Una mirada honesta”

La mirada de Guzman “es muy interesante, pura, honesta, no reñida con todo lo turbio de la política, y eso es lo que estamos acompañando”, expresó Solanas.

El sector de Guzman pelea en la interna contra la Ministra Rosario Romero, quien se viene desarrollando en diferentes puestos del estado desde varios años y actualmente ocupa el cargo de Ministra de Gobierno de Entre Ríos.

“Si no estuviste nunca en el barrio, hoy aparecés como si fueras Papá Noel, entregando cosas, y eso es muy cuestionado. Hasta el ciudadano más humilde cuestiona eso, independientemente de que pueda recibir eso que le entregan y que le hace falta, pero que además no es del dirigente sino del Estado. Hoy hay un cuestionamiento porque lo que se distribuye en la ciudadanía no es del dirigente, es del Estado, y el Estado lo adquiere por los impuestos y tasas”, dijo el diputado.

Al respecto de Romero apuntó que “Adán Bahl ha sido elegido por el pueblo de la ciudad de Paraná, mientras que Rosario Romero tienen mandatos delegados, y en el caso de Beto tiene un mandato de la ciudad para que administre y gobierne y que pueda inaugurar todo lo que está haciendo, que es muy bueno”.

Apoyo de Bahl

Con respecto a la interna desde el sector de Adán Bahl “hubo cuatro reuniones y él alentó decididamente la precandidatura de Gustavo Guzman, considerando que es lo mas saludable la competencia porque se suma hacia arriba y se dirime en Paraná cuestiones que hacen a la construcción política”.

Por último afirmó que “Lo que no es nuevo, es más de lo mismo; en cambio lo de Gustavo Guzmán y Clelia Zapata genera esperanzas, genera expectativa de lo transparente, de que no vienen metidos desde hace años en la vorágine de ser funcionario que no te deja ver el plano de la ciudadanía”, cerró.

Gustavo Guzmán intengra la fórmula a Pre candidato junto con la profesora Arquitecta Clelia Zapata en la lista Nº 66 “Una ciudad para todos” y se medirá con la pre candidata Rosario Romero que actualmente ocupa el cargo de Ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos.