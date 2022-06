La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) infomó que ante los incumplimientos de los compromisos asumidos por el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y municipales del interior del país les resulta imposible cumplir con el acuerdo salarial que suscribieron oportunamente.

El acuerdo firmado el 19 de mayo estableció que la empresas afiliadas a FATAP cuenten con los aportes pendientes que el Ministerio de Transporte de la Nación y las cuotas de los meses de abril y mayo sean canceladas. Esto significa un monto de $ 46.000 millones que incluyen también las cuotas del Fondo Compensador del Transporte.

En el caso de la capital provincial, el gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet en diálogo con Canal Once afirmó: “la situación es extremadamente delicada, porque firmamos un acuerdo paritario el 19 de mayo condicionado a que todas las partes pongamos algo para poder llevar adelante el aumento salarial para el personal que es necesario porque la inflación nos toca a todos”.

La situación es límite ya que hoy lunes 6 es el cuarto día hábil para depositar los sueldos con los aumentos y Lischet dijo al respecto que: “será muy difícil cumplir el lunes (por hoy lunes 6) que es el cuarto día hábil” y agregó: “Haremos lo posible de cumplir con el sueldo y los ajustes si aparecen las partidas”.

Por su parte el gremio adelantó que de no pagarse habrá un paro de transporte desde el martes a las 00:00 hs.

También Lischet aclaró: “acá no se podrá dictar una nueva conciliación” debido a que hay un compromiso firmado y de no contar con los depósitos de haberes correspondientes el acuerdo paritario podría “caerse”. Otro tema en discusión ademas de los subsidios pendientes, es el aumento del boleto a lo que el empresario dijo que “la municipalidad no ajustó tarifas, como se ha hecho en otros lugares”, dijo Lischet.

El municipio

En declaraciones al once.com el intentene Adán Bahl dijo que se espera hasta esta tarde del lunes para que se lleguen a pagar los sueldos y que de parte del municipio no se debe nada y que “el compromiso y las responsabilidades de parte de la municipalidad están cubiertas”.

“El sistema de transporte, básicamente, hoy está siendo asistido por un subsidio, por eso los intendentes instamos al ministerio de Transporte y al gobierno nacional para que equilibre esa situación de subsidios”, agregó Bahl.