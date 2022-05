El chofer que manejaba el colectivo de pasajeros y causó la muerte de los hermanos Jésica y Damián Cancio Bupo tenía 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre y recientemente se pudo comprobar que además presentaba consumo de estupefacientes, en este caso cocaína especificamente.

El accidente que ocurrió el 13 de marzo de este año fue producto de un cruce en rojo y a alta velocidad del colectivo de la empresa ERSA línea 6 de pasajeros urbano y que impactó en el lateral del Renault Megane de los hermanos Cancio Bupo.

En el marco de la investigación se llevó a cabo una reconstrucción del hecho en el lugar del accidente este jueves a las 10 hs. Accidentología puso en marcha el colectivo involucrado en el siniestro para sumar pruebas a la causa que está en manos del fiscal Mariano Budasoff. Quien estuvo presente en el lugar fue Gabriél Ávalos, viudo de Jésica quien en charla con El Once apuntó contra Mangona responsabilizándolo por el trágico accidente. “Si estaba alcoholizado y drogado, no pueden decir que no salió a matar”, se expresó. Además agregó que es “traumático regresar a la esquina” del accidente y dice que “cada vez que paso por esta esquina es shokeante, porque acá perdí a mi familia, dijo.

“Todo es un desastre, todavía no sabemos qué vamos a hacer, seguimoos sin poder trabajar. Es difícil porque teníamos toda una vida juntos y de golpe tuvimos que reorganizarnos totalmente”, sostuvo el viudo.

Con respecto a las leyes y al proceso expresó: “La gran verdad de este país es que las leyes están hechas para los asesinos como este, y no para las víctimas” además criticó al sistema diciendo que “Está todo programado para defenderlo a él (por Mangona), pero no para defendernos a nosotros, siendo que él mató a dos personas; no fue con un arma de fuego, pero fue con un colectivo”.

La pericia llevada a cabo desde accidentología informaron que se realizaron pruebas de frando a 40 y 60 km/h con el colectivo involucrado en el hecho y conducido por un chofer de la Dirección de Institutos Policiales. De esta manera se sumaron pruebas con datos técnicos a fin de “reforzar la pericia” que ya fue realizada y entregada al fiscal que entiende en la causa Mariano Budasoff.