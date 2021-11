Este martes, Instituto de Córdoba anunció la contratación del oriundo de Paraná, Luciano “Chuzito” González. El escolta, que retorna a la institución tras su paso entre 2017 y 2019, refuerza al equipo que quiere buscar el título en la Liga Nacional de básquetbol.

La Gloria se consagró en el Súper 20, el sábado pasado, en su primer campeonato en la elite, y el sábado siguiente tendrá su estreno en la temporada 2021/2022 del máximo torneo argentino, cuando enfrente a San Lorenzo desde las 20.

El club de Alta Córdoba sumó a un refuerzo de lujo, anunciado por la dirigencia albirroja. Esta incorporación de calidad es clave para el plantel conducido por Lucas Victoriano.

“El Chuzito” protagonizó la mejor campaña de la institución en la Liga. Jugó 106 partidos en Instituto entre las temporadas 2017/18 y 2018/19, en la que disputó la serie final contra San Lorenzo.

El "Chuzito" González se suma a uno de los candidatos al título.

González, de 1.91 metros de altura, arrancó la presenta campaña en Quimsa de Santiago del Estero, y se desvinculó tras el Súper 20. Chuzito promedió 14,1 puntos, 2,7 asistencias, 1,4 rebotes, en 28,7 minutos durante el Súper 20.

“Estoy feliz de poder volver a un club donde me sentí muy cómodo, felizmente me toca llegar cuando el club consiguió su primer título profesional, y eso me entusiasma mucho para sumarme a la estructura del equipo”, destacó González.