La segunda ola de contagios de Covid no da tregua en el país ni tampoco en la provincia, esta mañana Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de Paraná, confirmó que no quedan camas libres en el nosocomio. “Estamos saturados. No colapsados”, ya que la situación es “dinámica”, expresó.

“Hoy es el día de mayor saturación. No tenemos camas de Terapia Intensiva y estamos viendo si podemos derivar pacientes para hacer lugar y rogando para que no lleguen nuevos”, explicó Bantar en declaraciones radiales a Cara y Ceca.

Falta de conciencia

El profesional lamentó que la gente “no toma conciencia”, y agregó que esto se “explica solo por la negación de un fenómeno. Sino debería ser por una estupidez generalizada y creo que no lo es”.

“Era una crónica anunciada tantas veces, con tantas fluctuaciones y tanta información”, dijo Bantar y subrayó que “Hay gente que parece no hubiera escuchado nunca de la pandemia”.

“La gente que se contagia es la que no está mirando ni leyendo lo que decimos para tomar consciencia”, expresó a ElOnceTv. Además, indicó que “la población tiene que saber que el sistema está saturado de pacientes críticos y moderados”, pero resaltó que el número de ocupación “sea el 80% o el 100% es efímero y cambiante diariamente, porque puede ser que tenga el 80 y llegan dos pacientes y se completó. Pero después, puedo derivar a María Grande u otro hospital y se libera”.