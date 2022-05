En una entrevista de unos 30 minutos el gobernador respondió preguntas del programa radial que conduce en Capital Federal Ernesto Tenembaum y dejó varios conceptos en relación al Jury contra Cecilia Goyeneche y la justicia de Entre Ríos.

Al respecto de una posible injerencia del poder judicial en los votos del Jury llevado a cabo contra Goyeneche el gobernador dijo: “Nosotros no tenemos ingerencia sobre los miembros del poder judical en Entre Ríos” y al ser consultado por no haber emitido opinión al respecto del proceso se justificó argumentando que “Yo guardé un prudente silencio durante todo el proceso del Jury para no entorpecer el funcionamiento de un órgano que es constitucional”.

Y aclaró que él no puede tener ningún tipo de ingerencia para direccionar los votos del Jury ya que: “La denuncia de la Dra Goyeneche no la hace un amigo mío, la hacen abogados que son los mismos que denunciaron a Urribarri: el Dr. Paglioto y el Dr. Mulet, a los que no conozco y no he hablado con ellos” y agregó: “Yo no tengo ingerencia sobre los jueces del STJ, nunca la tuve, quien conoce mi actuación pública, política sabrá que nunca hemos interferido en un proceso judicial”.

“Jamás he levantado un teléfono para hablar con un juez, con una fiscal o lo haya hecho un operador para direccionar una causa”, dijo Bordet que además expresó no conocer a la Dra. Goyeneche y no tener “ninguna animocidad contra ella”.

Sobre el Jury y la Justicia en Entre Ríos

“El jury actuó libremente” expreso Bordet en la entrevista y recordó que a Goyeneche la denunciaron abogados “que tienen militancia en la Unión Cívica Radical que pertenecen al partido de cambienos, son los mismos que denunciaron al gobernador Sergio Urribarri”.

Ademas aclaró que “La fiscal negó ante el jurado tener vinculos comerciales, después los tiene, y luego transfiere esas propiedades a titulo gratuito a su sobrina que es insolvente, todo para no desprenderse de la causa”.

También dejó algnnos conceptos de como considera que actúa la justicia en la provincia diciendo “Aquí las instituciones y la justicia funcionan” y que “hay una alta calidad institucional”.

Finalmente dejó una opinión diciendo que “la justicia se está politizando” y “Si una fiscal se equivocó o cometió un error, debe responder por eso pero no politizar la justicia porque haya fallo que no le gusta”.

También se refirió a la causa de los denominados contratos truchos en donde se investiga una estafa contra el estado provincial por mas de 50 millones de dólares y dijo “Con respecto a la causa de contratos: “es un hecho de gravedad y jamás hemos hablado con un juez o fiscal para que se deje de investigar”.