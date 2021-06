El dueño de un local que construyó con el sacrificio propio y de su familia se ve damnificado por el PAMI. Hace quince meses el contrato de alquiler que tenían venció y estos últimos se niegan a retirarse de dicho lugar.

El propietario del inmueble, Julio Esquivel -58 años- decidió realizar una protesta frente a la oficina del PAMI delegación San Javier para que le restituyan el salón de su propiedad, ya que hace un año y tres meses que venció el contrato de alquiler que tenía con la obra social y desde entonces no recibe pagos algunos por el local, según contó el damnificado en declaraciones.

“Es muy triste llegar a esto, siento mucha angustia, traté con todo respeto siempre de que me paguen la deuda de estos 15 meses que pasaron desde que se venció el contrato, pero ellos no tienen el mismo trato conmigo, ni siquiera me atienden el teléfono, estoy desesperado porque estoy sin trabajo y necesito el salón para un emprendimiento familiar”, manifestó Esquivel.

“De buena manera le pedí que me entreguen el local, hasta les ayudé a conseguir un alquiler y no hubo voluntad de parte de ellos de irse, mandé carta documento, notas y sólo tengo indiferencia de parte de ellos. Es increíble que uno deba llegar a esto por desesperación, ese salón lo construí a base de trabajo y mucho sacrificio de mi familia y mío”, agregó.

Un hombre reclama al PAMI la devolución de su local. Foto: María Rosa Fernández Gentileza: El Territorio

“No tengo plata para pagar un abogado, es por ello que no me queda otra alternativa, pido por favor que me devuelvan mi local. Estoy aquí de manera pacífica porque es así como creo que deben hacerse las cosas, los vecinos pasan a saludarme y manifestar su solidaridad, eso me fortalece, creo que una institución como el PAMI debe dar el ejemplo, no hacer este tipo de cosa, realmente espero que las autoridades que están al frente del organismo sean sensatos y no sigan adueñándose de lo que es mío y de mi familia”, concluyó el hombre.

A pesar de los intentos por conocer la versión de los empleados que laboran en el PAMI delegación San Javier, indicaron que no tienen autorización para realizar declaraciones al respecto.