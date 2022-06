En la tarde de ayer, un jugador de un equipo visitante de Eldorado se descompensó mientras se disputaba la tercera fecha del Torneo Provincial FeMiFu 2022, en el estadio municipal de Garuhapé. Afortunadamente, el jugador se encuentra estable en el Hospital de Puerto Rico.

Si bien la situación no en tragedia, si generó revuelo el hecho de que el equipo local no tuviera una ambulancia. El jugador del equipo Club Social y Deportivo Nacional eldoradense, fue llevado al nosocomio por un particular.

La disputa tenía como protagonistas al equipo local Club Social y Deportivo Mandiyu de Garuahapé, y a la visita, el Club Social y Deportivo Nacional de Eldorado. Según informaron, faltando tan solo cuatro minutos para el pitido final, un jugador de la visita sufrió una descompensación y posterior desmayo. Una condición excepcional por reglamento es la presencia de un médico y por ende un vehículo tipo ambulancia por cualquier situación de urgencia.

El joven fue quitado del campo de juego con una camilla, alzado por dos compañeros de equipo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Puerto Rico, por un vehículo particular, al mando de un vecino de la zona, presente entre los aficionados.

A estas horas, el joven jugador de Nacional de Eldorado se encuentra estable en el citado nosocomio y se esperan sanciones para el club local por la falta de personal médico.

Cabe destacar que en su cuenta de Facebook, los locales escribieron “Victoria del Verde Señores, 2 a 1, goles de Poli Gomez y Peki Benitez, un partido donde siempre propuso y fue adelante Mandiyu, decidido a ganar el partido y demostrar porque están acá. Vamos Mandiyu Vamos Verde querido”.

Luego, en cuanto al hecho en mención dejaron asentado que “Se hace mención que el partido fue suspendido a falta de 4minutos (adicional) por ingreso del público visitante Nacional al campo de juego poniendo en riesgo la integridad física de jugadores, árbitros, jueces y seguridad. Lamentamos el hecho, cual tenemos que hacer mención, pero no queremos que opaque el enorme trabajo de este equipo durante más de 90 minutos de juego”.