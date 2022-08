Un hombre de 83 años terminó incrustado con su vehículo dentro de una farmacia en la localidad de San Vicente, ubicado obre Av. Libertador casi calle José Hernández. El hecho se registró ayer por la tarde y una mujer que realizaba compras dentro del local resultó con lesiones leves.

Según manifestó a la policía el hombre que protagonizó el siniestro, el accidente habría ocurrido cuando luego de estar estacionado frente al local, intentó salir hacia la avenida, puso el cambio en reversa y perdió el control.

No obstante, no supo explicar a los efectivos como ocurrió el hecho ya que su declaración no coincidió con la posición y el accionar del auto al momento del impacto. Sin embargo, aseguró que se trata de un vehículo con “caja automática”.

Al momento del accidente, en el interior del local, se encontraba una mujer realizando compras, la cual resultó con lesiones leves y fue trasladada hacía hospital local por personal de Bomberos Voluntarios.

San Vicente: perdió el control de su auto y chocó contra una farmacia. Foto: Policía de Misiones

El vehículo en cuestión es de marca Toyota “Fielder” el cual generó destrozos en la vidriera y el interior del local. El mismo fue retenido por las autoridades locales para posteriores peritajes.