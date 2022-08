Fútbol Femenino: se jugarán las semifinales del torneo en Oberá

Los mismos serán en el Estadio Juan Areco del Club Ex Alumnos. Se enfrentarán Atlético Oberá vs. Olimpia, y Ex Alumnos 185 vs. Atl. A. del Valle.







Fútbol Femenino: se jugarán las semifinales del torneo en Oberá Foto: Meridiano 55