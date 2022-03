La salida al cine de una padre y su hijo terminó siendo una verdadera película. Fueron a ver la nueva película de Batman en Neuquén y su auto, con las llaves de su casa, quedó encerrado en el estacionamiento durante unas 8 horas.

El hecho ocurrió el domingo. Padre e hijo salieron del complejo y al buscar el auto para volver a casa se toparon con el estacionamiento cerrado. En diálogo con LM Neuquén, Carlos dijo “la función de la película era a las 21:40 y llegamos cerca de la hora, por lo que estacioné donde había lugar”.

Una vez terminada la nueva película del superhéroe de DC, ambos se dirigieron al estacionamiento donde había quedado el Peugeot 408. Sin embargo no se imaginaban lo que estaban a punto de vivir: su auto, con las llaves de su casa y la ropa del colegio de su hijo quedó encerrado detrás de una reja, que era imposible de abrir hasta el otro día.

“El estacionamiento está dividido en dos, pero no hay ninguna señalización. Donde estaba el auto estaba todo cerrado con una reja y no había cómo llegar hasta ahí de ninguna manera. Fui a preguntar a la casilla de seguridad y me dijeron que son dos empresas las que trabajan en ese sector, y en el que yo había dejado estacionado el auto cerraba a las 22″, dijo el hombre.

El auto había quedado en una parte del estacionamiento cerrado con una reja. Foto: LM Neuquén

En declaraciones a LU5, el Carlos contó que llamó a la policía alrededor de las 1 de la mañana “para dejar constancia o buscar una solución a la situación y nunca apareció”. Recién el lunes a las 7:30 de la mañana pudo recuperar su automóvil y salir del estacionamiento.

Fue “un tremendo momento el que vivimos, y yo lo pude solucionar porque mi hijo pudo ir a dormir a la casa de la mamá, y yo a la casa de un amigo, pero si venís de afuera y no sos de acá seguro tenes que quedarte a dormir en un hotel hasta tanto vuelvan a abrir. Deberían señalar mejor el estacionamiento del súper Coto y del resto”, finalizó el hombre.