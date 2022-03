En febrero, un movilero de C5N entrevistó a Jeremías Madrazo, un joven neuquino, quien supuestamente había sido víctima de Generación Zoe, una organización denunciada por supuestas estafas. Sin embargo, la historia que el joven contó en vivo no era cierta y las redes hicieron viral su relato.

El joven de 26 años se hizo pasar por alguien llamado Gastón y comenzó un relato que nada tenía de verdadero. Durante la delirante historia, involucró a su escritor favorito: “Yo entré por recomendación del gordo Casciari que también arma ponzis de libros y ya no sé que más hacer con esto”. El escritor se hizo viral en Twitter, y lejos de ofenderse con la mención, quedó deslumbrado con la historia y lo contactó.

“Al otro día me manda un mail, me manda su WhatsApp y me dice ‘si querés escribime mañana’. Le escribo y me dice si quiero ser el Community Manager de Orsai. Le dije ‘yo no soy Community Manager, he tenido ese trabajo y lo odio’”, contó Jeremías Madrazo en diálogo con “LM Neuquén”.

“Me dijo ‘yo quiero que hagas lo mismo que hacés con tus redes pero para mi’. Yo le había llevado un CV, un reel con mis cosas y me dijo ‘no, no, yo confío en alguien que pueda decir tantas boludeces en dos minutos’ y directamente se puso a mostrarme la casa en construcción de Orsai, donde va a estar la librería y va a ser un centro cultural”, expresó el joven.

“Hace unas semanas un pibe le mintió durante dos minutos a un periodista de C5N y, entre otras cosas, me difamó en cámara. Mi vieja me llamó llorando. Yo no conocía al chico, pero cuando vi el video lo amé. Y por supuesto lo contratamos en ORSAI”, escribió Casciari en su cuenta de Twitter anunciando la incorporación de Jeremías.

Casciari compartió en Twitter la incorporación de Jeremías. Foto: Twitter

“Las (revistas) Orsai me encantan porque tienen algo que en Argentina no hay, que es un proyecto artístico de calidad sin subsidio ni publicidad, lo cual me parece más que interesante porque es muy difícil que en Argentina haya algo progre, de gestión privada y que sea exitoso. La mayoría tiene beca o algún subsidio, y todo eso editorialmente te va restringiendo. Orsai no tiene nada de eso y siempre hacen una buena mezcla entre gente consagrada y gente que recién está empezando, y eso me parece increíble”, relató Jeremías, a quien le quedan pocas materias para terminar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires en la UBA.

En 2016, Jeremías viajó especialmente a Mendoza a conocer al escritor. Foto: LM Neuquén

La admiración por el escritor es tal que en 2016 viajó a Mendoza para conocerlo. “Fui solo para verlo a él, me pedí un día en el laburo y fui”, contó.