Un hombre de 30 años golpeó el vidrio que lo separaba del personal de Farmacia del Hospital Heller, luego de que se negaran a darle leche porque no contaba con la documentación requerida.

Víctor Noli, director del Hospital Heller, señaló que “este señor perdió los estribos y cometió un acto deplorable, aberrante, de agresión, de golpes, de amenaza a los trabajadores. Una cosa inadmisible”.

Noli confirmó que ayer a las 14 el hombre agredió al personal de Farmacia porque no podía retirar leche, ya que no reunía los requisitos. “Si tiene requisitos se entrega y si no, no. Lamentablemente, esta persona no pudo controlar sus instintos o su decepción, a pesar de que se le dio instancias para que pudiera solucionarlo”.

Por otro lado, el directivo del Hospital indicó que el establecimiento puso un vehículo a disposición del personal agredido para efectuar la denuncia correspondiente ante la Policía e iniciarle una causa al agresor, quien está identificado.

El agresor dañó el vidrio de seguridad que lo separaba del personal como consecuencia del golpe que lanzó. Si bien es un daño material, Noli pidió que la comunidad “se solidarice y que cuide al personal de salud”.

La ministra de Salud de Nequén condenó el ataque de ira contra el personal del Hospital Heller. Foto: Twitter

La ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve repudió la agresión a través de su cuenta oficial de Twitter. “Hace más de dos años los equipos se encuentran en situación de alerta y no debemos permitir que se sume violencia física, verbal o psicológica”, escribió.