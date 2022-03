Durante los largos meses de confinamiento como consecuencia de la pandemia de Covid-19, Benjamín Moll, un ingeniero y padre de Juanba, un niño de cinco años, decidió sacar a la luz un viejo pasatiempo para entretener a su pequeño durante esos días.

Los años en los que Benjamín asistió a la universidad, los transitó como Mago Losina. Al ver que el aislamiento iba a demandar mucho tiempo de encierro, decidió sorprender a su hijo con los trucos de magia que supo realizar en su juventud.

Benjamín le enseñó a su hijo los trucos que realizaba durante su juventud. Foto: LM Neuquén

“La movida con la magia resurgió en la pandemia. Estábamos encerrados, con un hijo de cuatro años en ese momento y mucho tiempo ocioso en casa. Así que agarré la valija y le empecé a contar a Juanba que yo era mago. Él ni lo sabía. Le empecé a mostrar las cosas, a hacer trucos, nos disfrazábamos y se empezó a enganchar. Al principio le explicaba el truco y se desilusionaba o lo hacía él, mecánicamente, y terminaba sorprendido, mirando una taza, preguntándose qué había pasado. Como que no entendía qué había pasado, a pesar de que se lo expliqué y que lo hacía él. Me generaba una ternura”, contó Benjamín en diálogo con “LM Neuquén”.

Sobre sus comienzos, dijo que “En 2006, cuando estudiaba ingeniería en Buenos Aires, empecé a estudiar magia en la escuela de Adrián Guerra, que es campeón mundial y que hacía shows en el programa de (Marcelo) Tinelli. En la escuela te enseñan técnicas y trucos. Después vas creando tus propios desarrollos y resoluciones. Esa parte yo la perfeccioné con el Mago Aryel durante dos años más y ya preparando shows para eventos, casamientos, fiestas, cumpleaños”.

Benjamín y Juanba realizan trucos de magia para sus conocidos. Foto: LM Neuquén

Si bien en las redes sociales le piden que realice shows junto a Juanba, él prefiere que quede dentro de sus conocidos. “Hoy lo veo como un entretenimiento y me divierte hacerlo así virtual y como un juego, involucrando a mi hijo. No lo veo como algo laboral porque requiere de mucho tiempo y energía. Está bueno hacerlo cuando tenés ganas. Yo soy ingeniero, gerente de operaciones en una consultora de Neuquén, esa es mi dedicación”, explicó.

En cuanto a por qué dejó de hacer magia “Llegó un momento en que hacer magia me dejó de gustar. Pasé de hacer en todos lados porque me re copaba a no querer hacer más nada. Se tornó como un trabajo. Los eventos eran los sábados a la noche, mis amigos estaban en otra y yo organizando el maletín y la presentación desde la tarde. La magia dejó de tener esa chispa y dejé. Luego me recibí de ingeniero en sistemas y volví a Cipolletti”, concluyó.