Campaña solidaria para Daiana, la neuquina que necesita operarse de un tumor para no perder la visión

Un llamado a la solidaridad se abrió paso en Neuquén. Daiana Velovich, una muchacha de 33 años, requiere de una cirugía urgente para no perder la poca visión que le queda, y necesita reunir más de $600.000.

Esta joven neuquina de 33 años sufre de la enfermedad de Von Hippel-Lindau desde que era adolescente, y necesita retirar lo antes posible un implante que regula su presión arterial, donde presenta una infección.

Desde los 13 años, Daiana convive con los tumores que le ha generado, habiéndose sometido a más de 40 operaciones en los últimos 20 años, a fin de mantener la poca visión que le queda. Ahora, ante la urgencia de su situación, la joven ha comenzado una nueva campaña para reunir donaciones.

En diálogo con LMNeuquén, recordó algunas cirugías que ya tuvo: “En la primera operación fue que me cortaron el nervio facial. El año pasado me sacaron un tumor que tenía entre el útero y la vejiga. Era un tumorcito, muy chico, pero los dolores que me provocaban eran terribles”.

Daiana necesita que 6000 personas donen $100 cada una

¿Qué necesitaría? Que unas 6000 personas donen $100 cada una para que pueda viajar a Buenos Aires y ser intervenida quirúrgicamente. “Me está costando un montón salvar mi ojo. Desde hace ocho años tengo un implante ocular que regula la presión, pero hace tres semanas que me descubrieron una infección y me lo tienen que sacar porque puedo perder el ojo”, relató.

Ahora, Daiana espera poder reunir los fondos necesarios para poder realizarse la operación que necesita con la mayor urgencia posible. Cada donación, por más pequeña que sea, puede hacer la diferencia en la vida de esta joven que ha tenido que luchar por su salud desde una temprana edad.

¿Cómo se puede ayudar a Daiana?

Los especialistas le deberán hacerle una cirugía conjuntival con injerto, y para ayudar a esta neuquina a realizársela, pueden hacerlo a través de la cuenta que Banco Nación o Mercado Pago. Incluso brindó un número de teléfono: 2996236877.

1. Banco Nación

Titular: María Daiana Velovich.

CBU : 0110785430078501115083

Número de cuenta: 25457850111508

2. Mercado Pago

Titular: Jorge Velovich

Alias: daianavelovich

¿Qué es la Enfermedad de von Hippel-Lindau?

La enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) es una enfermedad poco común que causa tumores y quistes a lo largo del cuerpo. Pueden crecer en el cerebro, la médula espinal, los riñones, el páncreas, las glándulas suprarrenales y el tracto reproductivo.

En general, los tumores suelen son benignos (es decir, no cancerosos). Pero algunos otros, como los del riñón y el páncreas, pueden volverse cancerosos. Requiere de mucho control médico, tratamientos y, como le ocurre a Daiana, reiteradas operaciones a lo largo de la vida del paciente.

Se trata de una enfermedad genética, por lo que se hereda. Hay una prueba genética para VHL. En caso de que se determine que la persona tiene el gen, necesitará otras pruebas, incluyendo pruebas de imágenes, para buscar tumores y quistes.

Entre los síntomas que se presentan están: Dolores de cabeza, problemas con el equilibrio y al caminar, mareos, debilidad de las extremidades, problemas de la visión y presión arterial alta.