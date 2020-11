Se conformó oficialmente la nueva comisión del nuevo Aeroclub Mina Clavero Asociación Civil, este grupo de personas venia trabajando hace tiempo en la conformación, por tal motivo dialogamos con el presidente de la institución Pablo Busse, donde nos expresaba su felicidad por este éxito obtenido luego de varios meses de trabajo, por este grupo de personas amantes del vuelo.

Busse expresó que en primera instancia es poner en funcionamiento la pista que hoy se encuentra inabilitada, el proyecto en sí no solo es una cuestión privada y exclusiva para pilotos como suelen ser la mayoría de los aeroclubes, esa no es la idea, este grupo de personas que formamos la comisión directiva trajimos otra idea, queremos que sea algo social, es un club que esta ligado a cuestiones aeronáuticas pero no pretende ser elitista o que sea exclusivo para pilotos, tiene que funcionar para todo el mundo.

La idea es que en el lugar, en el futuro funcione una cafetería aeronáutica donde todo el mundo pueda acercarse y más allá de consumir, que puedan ver las actividades que ahí se realizan como los aterrizajes de aviones. Planteamos también el trabajo de aeromodelismo con cursos para chicos, sumados a otras actividades afines.

Con respecto al uso de las instalaciones, el presidente hizo hincapié en la importancia de tener el lugar operativo para las épocas de incendio, hoy los hidroaviones tienen que ir hasta la localidad de Villa Dolores demorando unos 45 minutos para realizar el trabajo de carga y descarga, estando operativo el de Mina Clavero en el mismo tiempo un avión podría realiza 3 descargas, el lugar está preparado para este tipo de trabajo, solo hay que ponerlo a funcionar, esto hace una diferencia enorme en los incendios.

Con respecto a las instalaciones sobre el estado de la pista, Busse expresó que no es tanto el trabajo que hay que realizar, hay mucha diferencia de arrancar de cero a que poner en condiciones lo que ya está. Como primera instancia hay que habilitar la pista, la entidad encargada de la habilitación es la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) ellos pasaron cuales son los trabajos a realizar para volver a poner en funcionamiento el lugar. El trabajo en si es limpieza del suelo, arreglo de alambrado, balizas y numeración.

En cuanto al apoyo recibido, el intendente Claudio Manzanelli ya se reunió con la comisión directiva, lo vienen haciendo desde el año pasado. El intendente se mostró muy optimista por la iniciativa de ver constituido como una asociación civil y ya darle el punta pie inicial para este sueño que ya se va haciendo realidad, expreso Busse.

El primer paso ahora a seguir es la gestión del intendente para que el aeroclub obtenga los permisos y poder como aeroclub utilizar el aeródromo que es municipal. Por otro lado, ya estamos en campaña de socios para poder sumar gente, de esta forma pedimos a los interesados que se pongan en contacto al 3544 54 4960 / 3544 50 7418 o ingresar a la fanpage. Aeroclub Mina Clavero

Comisión directiva Aeroclub Mina Clavero.