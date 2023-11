Votó Alfredo Cornejo en Mendoza y anunció que “habrá turbulencia en el país y en la provincia”

El gobernador electo Alfredo Cornejo votó pasadas las 17.30 en la escuela Lemos de Godoy Cruz. Al salir anunció que “gane quien gane, va a haber turbulencias en el país, va a haber turbulencias en Mendoza. Salir de este desastre económico en el que estamos viviendo en los últimos años va a costar mucho trabajo”, indicó.”

“Para la provincia es muy importante que cambie el modelo económico. Cuando hubo una economía ordenada macroeconómicamente en Argentina, Mendoza ha crecido más que la Nación”, agregó.

“No es importante lo que vote yo, porque yo estaba fuera del balotaje, mi fuerza no estaba en el balotaje. Pero sí estoy satisfecho porque el argentino resuelva su distribución del poder democráticamente, que encontremos un rumbo para Mendoza, y acá me cambio el sombrero ya de ciudadano común a gobernador. Para Mendoza es muy importante que cambiemos de modelo económico, es súper relevante”, sostuvo.

Vuelta de página del populismo

Cornejo manifestó también que “Argentina tiene que dar una vuelta de página del populismo. No quiere decir que sea fácil, gane quien gane, va a haber turbulencias en el país, va a haber turbulencias en Mendoza. Salir de este desastre económico en el que estamos viviendo en los últimos años va a costar mucho trabajo”, indicó.

“La sociedad va a hacer más esfuerzo aún del que ya viene haciendo, pero tiene que tener gobiernos que estén a la altura de las circunstancias, que hablen claro, que digan la verdad, que muestren un camino, y no palabras bonitas que después no se ratifican los hechos. Así que me parece que estamos dando una vuelta de página en la Argentina, y creo que es bueno para Mendoza que haya ese cambio de página”, subrayó.

El plan económico para Mendoza

En cuanto a su proceso como Gobernador, Cornejo se refirió sobre el modelo que mejor se ajusta al crecimiento de Mendoza, y dijo: “La provincia requiere de proactividad privada, pero con un Estado inteligente, que cumpla sus funciones básicas” y evitó hablar de lo que proponen Milei y Massa.

“Las constituciones, las leyes, las regulaciones dan igualdad de oportunidades a todos. Creo que cuando los sistemas políticos no funcionan adecuadamente, llegan los más pícaros y no necesariamente los mejores. Y además, tiene mucho que ver el juego de corporaciones. Me parece que hoy asistimos a opciones que están en la góndola”, indicó Cornejo sobre la oferta electoral.