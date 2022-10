Video: así se prepara “JJ” Arias para ganar el título Sudamericano peso pesado en Mendoza

Con promesa de nocaut, ya se palpita el gran combate de boxeo, peso pesados entre Jorge Jr. Arias y la “Bestia” Robutti, quienes se enfrentarán en el estadio Vicente Polimeni, el próximo sábado 5 de noviembre. Así lo oficializó Maidana Promotions.

Jorge Jr Arias, quiere el título Sudamericano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Foto: Gentileza

El próximo sábado 5 de noviembre, se desarrollará el combate más importante de los últimos años en territorio mendocino, donde el local, Jorge “Juniors” Arias (12-3-2, 5 KO) se enfrentará a 10 raund al bonaerense Leandro “La Bestia” Robutti (9-6, 6 KO), pelea que tendrá en juego el título Sudamericano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Arias: “Estoy preparado para dar guerra”

En plena práctica, Jorge Jr Arias se tomó un descanso para habar con Vía Mendoza de la próxima pelea: “Estamos confiado con todo el equipo de hacer una muy buena pelea. Sabemos el trabajo que venimos haciendo y sólo estamos enfocados en esa gran pelea”, destacó.

Sobe el rival, el campeón argentino de los peso pesados, “La Bestia” Robutti, adelantó: “Es un boxeador de mucha experiencia, por eso estamos estudiando cada detalle sabiendo que un error te cuesta la pelea”.

En relación al peso de ambos, JJ Arias respondió: “Estoy en 114 kilos y Robutti debe estar en 130 kilos, es una diferencia pero hay que preparase para la guerra, que si hay guerra la daremos hasta el final”.

“La Bestia” Robutti, campeón argentino de los peso pesados. Foto: Boxeo

Llevar adelante un combate en el estadio Polimeni, donde habrá 3000 personas, no es presión para JJ Arias: “Esa presión me hace más fuerte, me da confianza y sabemos que también la siente el rival, pero arriba del ring nos olvidamos de todo. Sí sabemos que el Polimni quedará chico para la cantidad de público que irá pero sin dudas que tendrá un organización excelente”.

Boxeo Foto: MaidanaPromotions

Pelas profesionales y entradas

Se disputarán otras 4 peleas profesionales, que se transmitirán en vivo desde las 21. Desde las 19.30 habrán peleas amateurs y varias demostraciones.

Las entradas estarán a la venta y se podrán adquirir por el sitio web Entradaweb.com y en boleterías del estadio Polimeni de Las Heras.

Boxeo a pleno de Jorge “Juniors” Arias

Intensa práctica de boxeo de JJ Arias