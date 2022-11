Valentina Campanella, la mendocina campeona nacional, se retira del Patinaje Artístico

Valentina Campanella, la joven rivadaviense campeona nacional de Patinaje Artístico 2022 y novena de América, se retira de su carrera profesional. En su última presentación en la provincia, la Federación Mendocina de patín le hizo un reconocimiento a la trayectoria y logros deportivos. El 18 de diciembre será su presentación final en Rivadavia, el departamento que la vio nacer.

La joven de 25 años integra la Selección argentina de Patinaje Artístico y se dedicó durante toda su carrera deportiva a la categoría Free dance. En 2018 llegó al Mundial en Francia y quedó entre las 10 primeras. Es campeona nacional argentina 2022 y novena de América.

Valentina Campanella se retira del Patinaje Artístico luego de una vida dedicada al deporte. Foto: Instagram/@valecampanella

Valentina Campanella dialogó con Vía Mendoza y confesó el porqué de su retiro, qué le dejó el patinaje artístico y cómo continuará su vida de ahora en adelante.

Valentina Campanella se retira del patinaje artístico, luego de una vida dedicada al deporte

- ¿Por qué tomaste la decisión de retirarte?

-Siento que llego a su fin una etapa más en mi vida, pero no cualquiera, una de las que más me constó culminar, mi segunda casa, mi gran amor. Tomé esta decisión porque quiero enfocar toda mi energía física, psíquica y económica en nuevos horizontes, abrir nuevas puertas y crear nuevos caminos, ya que de la mano de esta intensidad deportiva no es posible sobrellevar. Llevo 10 años en el alto rendimiento y formando parte del seleccionado argentino, sin duda es una gran responsabilidad y compromiso.

- ¿Qué cosas te dio el deporte?

-Qué gran pregunta, más bien hoy me planteo qué no me dio, porque la respuesta es: infinitas cosas. Como por ejemplo desde un grupo de amigas y personas especiales, hasta conocer los lugares más hermosos del mundo y de mi argentina querida. Ni hablar de los valores, la salud psicofísica, un lugar para ejercer mi profesión también; y muchas herramientas que hoy me llevo.

- ¿Cómo evalúas tu paso por el patinaje artístico?

-La verdad es que, siendo objetiva, debo decir que siempre estuve luchando los primeros lugares, sin duda fruto de todo el esfuerzo que le puse y horas que me pasé arriba de esas 8 ruedas. Así, todo un camino con alto bajos y del cual aprendí a ganar y perder.

- ¿Qué te dejó esa etapa de tu vida?

-Esto sí lo resumo en una gran palabra: “Momentos“, que llevo en mi memoria para siempre, y una gran familia.

- ¿Qué pasará de ahora en adelante?

-De ahora y en adelante, finalizar mi especialidad de Licenciatura en alto rendimiento, de la que me queda rendir la tesis; y continuar con mi profesión en mi gimnasio, seguro también vinculada con el deporte desde la parte más que nada física, aportando mi granito de arena; y proyectado un nuevo futuro con MV STYLE, mi marca de ropa.

-¿Cómo fue tu última presentación en Mendoza?

-Fue cargada de mucha emoción y sentimientos encontrados, acompañada de mi familia como el día inicial. También con la presencia de mis profesores queridos, que me formaron en mi trayectoria deportiva. Además muy mimada por todo el estadio y las pequeñas deportistas que me demostraron su admiración y gran amor, que enriquecen el alma. El premio que me dieron fue desde la Federación Mendocina de patín y un reconocimiento a mi trayectoria y logros deportivos .

- Sobre tu presentación final en Rivadavia...

-Será el domingo 18 de diciembre en el club Bernardino Rivadvia a las 20:30 hs. Las estradas se compran en taquilla, cuyos valores serán mínimos. Están todos más que invitados.

QUIÉN ES VALENTINA CAMPANELLA Y SU CARRERA EN EL PATINAJE ARTÍSTICO

Valentina Campanella entrenando en el Club YPF en Godoy Cruz. Foto: Valentina Campanella

María Valentina Campanella comenzó su carrera en patinaje artístico a los 4 años, en el Club Bernardino Rivadavia, de su departamento. Ella asegura que fue su mamá quien la impulsó, ya que también es profesora de Educación Física y ex deportista.

La joven compitió a nivel regional, provincial y nacional hasta los 15 años, cuando la llamaron para integrar el seleccionado argentino de Patinaje Artístico.

Valentina Campanella, la patinadora rivadaviense que se retira del deporte de alto rendimiento,

Valentina participó en sudamericanos, donde fue subcampeona 2 años consecutivos: en 2012 y 2013, en Chile y Brasil, respectivamente.

En años posteriores, la patinadora fue subcampeona argentina, y siguió participando en sudamericanos, en panamericanos y en copas europeas hasta que, con 21 años, llegó al Mundial 2018 en Francia. En la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, “quedé posicionada entre las diez primeras”, rememoró.

Valentina Campanella en el Mundial de Patinaje Artístico 2018, en Francia. Foto: Valentina Campanella

Al inicio de la Pandemia del Covid-19 hizo un entrenamiento solo físico, hasta que comenzaron a implementar uno técnico online sin patines. A medida que la situación mejoraba, comenzaron a entrenar en el club en grupos reducidos y siguiendo protocolos.

En 2019, la patinadora quería prepararse para clasificar en el sudamericano y volver a competir en el Mundial, por lo que viajó a entrenar a Italia. Pero, debido a la pandemia del Covid-19, “el 2020 generó un daño enorme en mi entrenamiento”, contó.

Valentina Campanella se retira del Patinaje Artístico luego de una vida dedicada al deporte. Foto: Instagram/@valecampanella

Valentina Campanella se consagró novena de América en el Panamericano y Campeona nacional en el Segundo Nacional de Patinaje Artístico, el último torneo de la rivadaviense en el 2022.

