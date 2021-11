Roxana Martínez está cumpliendo este sábado, 13 de noviembre de 2021, 41 años. Aunque nació en Mendoza, desde fines del 2019 vive en Graz, la segunda ciudad más importante de Austria después de Viena y desde donde comanda un más que interesante emprendimiento de educación a distancia y virtual. Sin embargo, la celebración de su cumpleaños número 41 no se asemeja para nada en lo que -probablemente- haya tenido en mente. Y es que Austria es uno de los países más golpeados por lo que se ha denominado la cuarta ola de la pandemia de Covid-19, con rebrotes que alcanzan hasta los 12.000 casos diarios.

“La situación se ha puesto difícil. Tenemos 12.000 casos diarios y somos 9 millones de habitantes. La tapa del diario de hoy en donde vivimos ya habla de Navidad en lockdown (NdA: un confinamiento por demás estricto y en el que no se permite reunirse con nadie que no viva bajo el mismo techo)”, destaca con preocupación Roxana, quien es licenciada en Administración de Empresas y ha especializado su trayectoria en docencia universitaria. De hecho, mientras estuvo en Mendoza dedicó casi 15 años a este rubro, mientras que actualmente encabeza su emprendimiento Luga Up, una plataforma de educación virtual para universalizar conocimientos.

Así reflejan los medios europeos la situación sanitaria en Austria, uno de los países más golpeados por el rebrote de casos de Covid-19- Foto: Captura Web.

“Sería realmente muy triste pasar la Navidad en lockdown, la gente no podría juntarse con nadie. El año pasado solo se pudo pasar la fiesta con una sola persona fuera del grupo familiar. Es decir, que si una familia quería invitar a sus padres, solo podía ir a la cena la mamá o el papá. Fue realmente muy duro para la gente de acá. Quizás no tanto para nosotros que no tenemos la familia directa, pero sí para la mayoría de la gente. Y este año todo parece indicar que será igual”, destaca la académica mendocina, quien aclara que se trata de casos de la variante Delta.

Preocupación

La situación sanitaria en Austria y en Alemania es por demás crítica, ya que se han convertido en los principales focos de rebrote de la pandemia en Europa. Y es precisamente en estos países en los que ya se comenzó a hablar de confinamientos estrictos (lockdown) y en los que el temor de una Navidad encerrados ya se maneja como una posibilidad concreta.

“¡Esto es una bomba de tiempo! En Salzburgo ya colapsaron las terapias, según hemos leído, y están enviando pacientes a Viena”, destaca Roxana a Vía Mendoza. Este rebrote comenzó con la llegada de los días fríos a este país, teniendo en cuenta que si bien el coronavirus no es una enfermedad estacional, es en esta época del año en que las conductas y el comportamiento social lleva a prácticas que facilitan su propagación (reuniones sociales en espacios cerrados, agolpamiento de personas en estos escenarios, poca ventilación cruzada, entre otras). “A la llegada del frío se suma que está todo abierto y la gente está prácticamente llevando una vida normal”, destaca Roxi.

"Los diarios ya hablan de una Navidad en lockdown", destaca Roxana, con preocupación. Foto: Gentileza Roxana Martínez.

En Austria se ha vacunado a 65% de la población y las autoridades nacionales ya han anunciado que el lunes próximo comenzará el confinamiento para aquellos ciudadanos que no hayan sido vacunados todavía. “Si se llegan a llenar las terapias intensivas, va a ser muy complicado. De cada diez personas que ingresan contagiadas, entre 3 y 4 son personas que ya están vacunadas y reingresan. El problema es que hay muchas personas adultas antivacunas y que no han querido vacunarse. Pero, hasta ayer, teníamos 436 enfermeros internados en terapia intensiva, por lo que ahora se ha dispuesto que sea obligatoria la vacunación para el personal de salud, mientras que han abierto el registro para que los adultos reciban una tercera dosis”, destaca Roxana. “Pareciera ser que no termina más esto. El problema es que la gente que tampoco se cuida, muchos siguen con teorías conspirativas sobre las vacunas y la pandemia, y esa gente tira en contra de todo, lamentablemente”, agrega.

Si se observan en detenimiento los nuevos casos en Austria, uno de cada cuatro contagios se da en niños. Desde abril de este año, implementaron un test de coronavirus con forma de chupetín o de enjuague bucal. “Se trata de una prueba de PCR y, con ese líquido se puede hacer la prueba rápida y tener los resultados. Hasta hace unos meses el Gobierno daba a la población 5 pruebas de antígenos gratuitas por adulto. De esta manera, 3 veces por semana se hacían esos testeos los chicos. Mi hijo, por ejemplo, tuvo toda una semana de cuarentena el año pasado porque una compañera de clases se había hecho uno de test y dio positivo. Pero ahora se está haciendo en los niños una vez por semana ese PCR por medio de este enjuague bucal. Han eliminado los test rápido y se mantiene esa misma periodicidad, pero con el enjuague”, grafica la complejidad de la situación Roxana, desde la ciudad austríaca de Graz.

Un proyecto innovador

En cuanto a su historia de vida, Roxana Martínez se instaló en Austria junto a su familia luego de que a su esposo le surgiera una gran oportunidad laboral. Fue en ese momento en que decidió jugársela con su propio emprendimiento y creó plataforma Luga Up, en la que -con clases online y más de 20 docentes de distintos países- prepara en distintos oficios y trabajos a gente de todas las edades. Desde chicos de 18 años que acaban de salir del secundario hasta adultos mayores de setenta y largos que se animan a perderle el temor a internet y a la tecnología.

“Quiero ayudar a los demás. Emprender es difícil, nadie lo duda. Pero siento que con mis cursos estoy haciendo inclusión digital para cualquiera. Si me tengo que sentar y estar 40 minutos con un alumno, para mí no es tiempo perdido, es tiempo ganado y un analfabeto digital menos”, resumió hace poco más de un mes en una entrevista con Los Andes.

Roxana Martínez se fue a vivir a Austria y, en plena pandemia, lanzó una plataforma de educación virtual y centrada en la enseñanza de oficios cortos y simples. Foto: Gentileza Roxana Martínez.

Roxana y su familia están viviendo en Graz, a unos 200 kilómetros de Viena, a cuatro horas de los Alpes Altos y de Alemania y en las inmediaciones de la frontera con Eslovenia. Por Luga Up ya han pasado más de 100 estudiantes de América Latina y España y los cursos que ofrece tienen una duración estándar de un mes, aunque cada persona puede continuar en distintos niveles si así lo desea. “Con la pandemia me empecé a centrar en personas vulnerables con deseos de superación, por lo que la gente puede hacer cursos de oficios, como son el de niñera, el de cuidado de adulto mayor, entre otros. Están destinados a aquellas personas con deseos de superación y con esta posibilidad se les brinda herramientas, incluso para quienes no tienen experiencia”, explicó en aquella entrevista.

El proyecto y la herramienta que dan vida al emprendimiento de Roxana Martínez incluye clases sincrónicas, autoaprendizaje y gamificación para estimular más el aprendizaje. “Entre tantas cosas malas que trajo, la pandemia, demostró que los adultos tienen la segunda oportunidad de estudiar a su ritmo. Ellos se ponen muy felices cuando reciben sus títulos, y es una persona a la que le cambiamos la vida. Es motivador para que la gente se anime a estudiar”, concluyó.