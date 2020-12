Aldana tiene 16 años, vive en Buenos Aires y es artista. La joven, usó su arte para “humanizar” a la provincia de Mendoza y su dibujo fue furor en Twitter. Bajo el seudónimo artístico Bizarrealdu, presentó sus bocetos en las redes y aseguró que seguirá dibujando a otras provincias.

Si bien dibuja desde siempre, los primeros pasos los dió a los 10 años. Pero no sólo dibuja, sino también pinta cuadros y se dedica a otras cosas relacionadas con el arte. “La veía a mi mamá y a gran parte de mi familia materna. Ver y criarme con el arte me hizo interesarme mucho más, les debo bastante a ellos por introducirme en lo que hago”, contó la joven a Vía Mendoza.

El dibujo de Mendoza en proceso.

Para estas obras humanizadas, la artista se inspiró en colegas que hicieron lo mismo en otros lugares del mundo, y ella quiso hacerlo con su país. “No fue una idea propia que se me ocurrió a mí. En su momento seguía a varios artistas y me crucé con uno que humanizó las provincias de Brasil y ahí fue cuando se me prendió la lamparita por así decirlo”, explicó.

“También había visto que humanizaron lugares de Estados Unidos y de España, y me parecía buena idea hacer algo con Argentina, ya que tiene bastante diversidad cultural cuando se trata de cada provincia. No había visto que otro artista lo hiciera, y no dudé en probar cómo podría quedar”, relató Aldana.

La dibujante comentó que le “encanta la cultura argentina” y considera que cada provincia tiene cosas propias para mostrar y resaltar. Así fue que arrancó con Tierra del Fuego y siguió por Mendoza.

Aldana humanizó a Tierra del Fuego.

Para su dibujo de la “Tierra del sol y del buen vino” con un carácter más humano, Bizarrealdu les pidió a algunos amigos que le hablen de Mendoza, de su cultura y características.

“Me gustan mucho los viñedos y es algo que quise poner bastante en el dibujo. Además, sentía que podía representar bien a la provincia si me inspiraba mucho con imágenes. Cada tanto se me iban cruzando otras ideas y me gustó mucho cómo quedó”, dijo.

En su boceto, la joven plasmó la vendimia, los viñedos, las reinas, el vino, las montañas, el cóndor andino, el sol de mayo y las tortitas. “No sólo es dibujarla sino añadirle otras cosas que ayuden a humanizarla mejor, y que la composición del dibujo quede lo más representativo posible”, indicó.

El dibujo de Mendoza terminado.

Acerca de por qué es una mujer la humana del dibujo, Aldana considera que fue por “instinto”. “Aunque la mayoría de gente que me ayudó pensó lo mismo, para mí Mendoza humanizada es una mujer, lo mismo pienso de algunas otras provincias”, comentó.