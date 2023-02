El Arco de Desaguadero es un sitio emblemático de la provincia de Mendoza. Es uno de los principales pasos para entrar a la “tierra del sol y del buen vino”, pero que actualmente se encuentra desolado. Solo un peaje y algún que otro vendedor ambulante destacó un usuario de Twitter para denunciar el abandono del emblemático lugar que a más de un mendocino y viajero le causó nostalgia.

“Una lágrima el ingreso a Mendoza por Desaguadero”, escribió Carlos Lagos en la red social del pajarito. Y siguió: “La hostería sigue cerrada. El boliche del peaje de La Paz cerrado”, destacó.

“La principal puerta de ingreso a la provincia, debería estar repleta de servicios y promociones de la oferta turística que tenemos. No hay nada, pero nada ¿eh?”, les preguntó a los usuarios que no dudaron en responder.

Muchos apuntaron al olvido de los políticos en campaña que dejaron que el paso quedará en estado de abandono. “En el peaje de La Paz había un comedero. Está cerrado. Ahora se ve a un solitario vendedor de sanguchitos de milanesa. Patética la bienvenida a la “tierra del sol y del buen vino””, apuntaron.

Otros comentarios señalaron la baja en turismo que tiene la provincia y la falta de políticas públicas que acompañan al lugar de referencia.

Un tweet sobre Desaguadero se volvió viral y evidenció el desolador estado del ingreso a Mendoza. Foto: Twitter

A muchos les cayó la nostalgia de lo que un día esa localidad, que les da la bienvenida a Mendoza, fue. Era un lugar muy concurrido, la gente se paraba en el pueblo, estiraba las piernas y se sentaba a desayunar o comer, recordaron algunos en Twitter.

En 2016, Alfredo Cornejo, ex gobernador a Mendoza que nuevamente se vuelve a postular en 2023, propuso en su campaña refaccionar el ingreso a la provincia: “Vamos a refaccionar el ingreso a Mendoza, manteniendo la fachada del Arco de Desaguadero, pero haciendo que la salida rodee al pueblo”, publicó en su Twitter en agosto de ese año.

“Esa hostería y el arco se iban a remodelar con un proyecto en el gobierno de Cornejo. Empezaron se licitó, pero la obra quedó abandonada, y hoy en día es imposible ponerla en funcionamiento, porque haría falta una inversión privada muy importante, yo he estado buscando inversores, pero a la fecha no he encontrado”, contó el intendente de La Paz, Fernando Ubieta al diario MDZ en una oportunidad.

Ese fue el último intento que se tuvo en cuenta para remodelar la zona, pero que aún no sigue en pie. Son muchos los servicios que los viajeros destacaron que le falta al ingreso del lado mendocino y que son aprovechados por una estación de servicio del lado de San Luis, una de las últimas paradas que hacen quienes vienen a Mendoza para cargar combustible, estirar las piernas o comer algo, cosas que generalmente antes estaban cubiertas por la Hostería de Desaguadero.

¿Qué es el Arco de Desaguadero?

Es una localidad de la región cuyana, a orillas del río Desaguadero y sobre la Ruta Nacional 7. La mayor parte del tejido urbano se localiza sobre el departamento La Paz de la provincia de Mendoza, y otra pequeña parte, sobre el de Juan Martín de Pueyrredón, provincia de San Luis.

Se inauguró en 1936 y es una de las principales entradas a la provincia: “Bienvenido a Mendoza, la tierra del sol y del buen vino”, saluda la frase que fue grabada en la arquitectura del lugar. Además de ser el lugar donde se realiza el control sanitario necesario para ingresar.

Peter Schmidtmeyer fue uno de los viajeros que estuvo en la localidad en la primera mitad del siglo XIX. En su libro Viaje a Chile a través de Los Andes, publicado en Londres en 1824, se refiere así a su paso por ella: “Cruzamos el desierto, que es un terreno ascendente con una extensión de cerca de cicuenta millas, sin agua alguna excepto un tenue manantial, a veces seco, a mitad de camino, y después de descender el suave declive occidental de este lugar, arribamos a la casa de posta de Desaguadero: una vivienda miserable, donde un asador de madera con un trozo de carne asada y un pintoresco recurso de los peones suplió la falta de platos. Cerca de los ranchos pasa el río con un poco de agua que en su mayor parte está cubierto con juncos y habitada por patos salvajes, gansos y cisnes...”, contaron desde el área de Turismo de San Luis.

Esta obra arquitectónica es la principal puerta de ingreso a la provincia; sin embargo, lejos está de dar una calurosa bienvenida. Turistas y mendocinos se han quejado por la falta de servicios turísticos en la zona.