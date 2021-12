Rubén Darío Gallegos era un mendocino que tenia 37 años y falleció este fin de semana en un canal de riego de Guaymallén. El hombre se encontraba con sus amigos y fue atrapado por un remolino del cual no pudo salir.

El espejo de agua está ubicado en la localidad de “Las Piedritas” donde se encuentra un Centro recreativo y social en la comuna de Guaymallén. En ese lugar hay una cascada en la que está prohibido nadar, como en varios lugares donde bañarse está prohibido.

Por el intenso calor que se registró ayer en Mendoza, Rubén y sus amigos decidieron ingresar al agua de todas maneras para refrescarse.

Los espejos de agua deben tener guardavidas para poder ingresar.

En un momento de la tarde un remolino no atrapó dentro del agua cerca de las 18. Los amigos comentaron que “lo tenia atrapado y que no podía salir”. El agua lo arrastró hasta el departamento de Las Heras cuando un hombre lo rescató.

En ese momento lo trasladaron al Hospital Carrillo, pero por más que los profesionales de la salud lo intentaron, el hombre estaba sin signos vitales al llegar al nosocomio.

En el caso del hombre ahogado intervino Oficina Fiscal N°6 de la Comisaría 36° del departamento de Guaymallén.

En Mendoza está prohibido nadar en espejos de agua

La indicación la dio Defensa Civil el marzo del corriente año donde señalaron que no se puede ingresar a lugares que no estén habilitados para nadar o para bañarse y que no cuenten con guardavidas.

Defensa Civil informó que está prohibido ingresar a lugares no habilitados y que no cuenten con guardavidas. Los lugares más frecuentados suelen ser causes o espejos de agua que no están habilitados para nadar.

Entre los más populares se encuentran: el Dique Potrerillos, Cipolleti, Agua del Toro y Valle Grande de San Rafael.

El ente provincial recuerda a toda la población que “es importante saber que los terrenos acuáticos son cenagosos, rocosos y de grandes profundidades y al nadar o bañarse se pone en riesgo la vida”. Por otro lado, informan que en el caso de utilizar una moto náutica, se debe llevar traje térmico y chaleco salvavidas.