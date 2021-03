El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, habló sobre la supuesta “independencia” de Mendoza y explicó que no es a eso a lo que apunta, sino a una provincia con más poder. Además, se mostró interesado en una reformulación del federalismo.

El radical dijo con seguridad que la provincia no podría llegar a ser independiente: “Yo me acercaría más a un sistema como el de los Países Bajos, antes que a la independencia, y a buscar que nosotros, por tener frontera, podamos cobrar algunos impuestos. Buscaría otro sistema de coparticipación, y activar más pasos a Chile”, dijo Suarez durante una entrevista en la Casa de Gobierno con Infobae.

Suarez con Alberto Fernández.

“Dependemos de la coparticipación nacional. Argentina tiene un ingreso de divisas importante que tiene que ver con la soja. Hoy, a 500 y pico de dólares, la soja es un alivio para la Argentina. En el gobierno de (Mauricio) Macri no superaba los 200″, explicó sobre la imposibilidad de una independencia.

Y resaltó: “Hay un sentimiento de mendocinidad, sí, que no pasa en otras provincias. El mendocino se siente muy orgulloso de su provincia, y Mendoza sí tiene una marca. Una marca que tiene que ver con su mayor institucionalidad. Mendoza es una provincia que no es Formosa, aunque no me gustan las comparaciones y esté hablando de un colega. Pero acá el empleo público no ocupa al 90 por ciento de la población, como ocurre en otros lados. Acá hay producción, acá para nosotros es importante la recaudación, pero no podríamos llegar a ser independientes”.

“Eso sería una reformulación del federalismo argentino”, dijo el periodista a lo que Suarez continuó: “Sería una reformulación... Pero para eso nosotros tendríamos que diversificar nuestra matriz productiva. En la situación actual eso no sería posible”, dijo.

Y se refirió al proyecto de minería que marcó un duro comienzo de su Gobierno, cuando no solo un importante sector de la sociedad mendocina, sino también del país e importantes figuras se opusieron a la explotación minera en Mendoza: “Tendríamos que sacar adelante una propuesta mía que fue un rotundo fracaso, la de que haya explotaciones mineras en Mendoza. Es impresionante la riqueza que tenemos en el sur de la provincia, en oro, en plata...”.