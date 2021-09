Los sueños no son imposibles de cumplir, especialmente para las personas que dedican tiempo y esfuerzo para ello. Agustín es un joven mendocino de 23 años que está comenzando a ver los frutos de un esfuerzo de más de 5 años, haciéndose conocido gracias a su música, sus tatuajes y redes sociales.

Su nombre es Agustín pero su nombre artístico, y como lo conocen sus fans, es Sk Golden Boy. Es una de las nuevas figuras dentro del rap, cumbia y drill y lleva un estilo parecido a L-Gante. Con más de 90 mil seguidores entre Instagram y TikTok y más de un millón de reproducciones en plataformas de música como Spotify, el joven es una estrella en potencia, para tener en la mira.

Desde la nada al comienzo de una carrera musical

El cantante mendocino no tiene miedo de hablar de su esfuerzo y contar de sus comienzos. Comenzó en el 2017 y desde entonces no ha dejado de trabajar en pos de su sueño, invirtiendo tiempo y esfuerzos en lograrlo.

“Desde chico me gustaba el escenario y la ovación de la gente. También me llamaba la atención como se generaban las estrellas. Con los 18 años me decidí en hacer música para llevar ese estilo de vida y ahí fue cuando planeé una estrategia para convertirme en una estrella”, comentó el joven a Vía Mendoza.

Agustín quiso que sus tatuajes en la cara fueran su trademark, para distinguirse de los demás. Cada tatuaje tiene su historia, las va contando en sus redes sociales. Gentileza Sk Golden Boy.

Para llegar adonde está actualmente, el joven detalla que hubieron ciertos sucesos que lo ayudaron a potenciar su talento. Fue captado por una manager, quien lo llevó a Buenos Aires y lo metió en el mundo de las redes sociales. Con el tiempo logró un contrato dentro de una compañía de música, NEGROCREADORESMUSIC, donde está actualmente.

No obstante, dentro del mundo musical que cientos de personas que intentan lograr el estrellato. “Me di cuenta que tenía que resaltar y destacarme de los demás. Eso me llevó a decidir hacerme tatuajes que definan mi forma de ser y personalidad en el rostro, para generar impacto y crear una historia”, detalló Agustín.

Las redes sociales, una ayudita para llegar

El momento decisivo que lo impulsó a ser conocido fue cuando su manager le insistió en descargar TikTok y trabajar más intensivamente en su Instagram.

Fue un hecho que brindó sus frutos ya que hoy tiene más de 90 mil seguidores entre las dos redes sociales. “Por ahí agarro alcances de 3 millones de cuentas, subiendo en una semana mas de 10 seguidores”, contó el joven.

Pero lo mas importante fue aprender transmitir lo que la gente quiere sentir y ver. Su principal estrategia simplemente es “mostrar su esencia” y demostrarse tal cual es, sabiendo que es gracias a sus seguidores que está creciendo. “Aprovecho todo el alcance que estoy teniendo para transmitir mi música y trato de devolver todo el cariño, apoyo y atención con mis canciones, tratando de dar el contenido por el cual me siguen”, expresó Agustín.

En unos días el joven lanza su canción "Chandon", junto a su video que fue trabajado en uno de los estudios de Universal Music. Gentileza Sk Golden Boy

Sobre sus proyectos, tiene pensado realizar una gira por el país y tiene dos canciones a estrenarse. “SACRYFICIO” y “Chandon” son los dos temas frescos del horno, a punto de largarse al público. La primera es un drill que trata sobre el sacrificio que ha tenido que realizar estos años estando a más de mil kilómetros de su familia y ciudad mendocina y la segunda es una colaboración con el artista High B.

Día a día crece su alcance y exposición, pero su humildad sigue intacta: “No se si sea famoso aún”, aunque sí más conocido, siempre pensando en futuros proyectos pero sin dejar de lado los agradecimientos y momentos de cable a tierra con su familia.

Pueden seguir a Sk Golden Boy a través de su Instagram o TikTok y escuchar su música desde su perfil de Spotify.