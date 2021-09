Terminar una relación implica dejar atrás no solo a una persona, sino también a varias costumbres, entre ellas la de estar en la cama con una persona por mucho tiempo. La tensión sexual y el hecho de que la otra persona conozca que resulta más placentero o no lleva a que más de la mitad de los mendocinos que terminaron una relación tengan encuentros sexuales con sus ex parejas.

Las personas que tuvieron relaciones sexuales con personas con las que habían terminado su vínculo en su gran mayoría confirman no arrepentirse de sus hechos. En muchas de las ocasiones afirman que fue consensuado y el mayor motivo por el que se vuelve a la ex pareja para tener sexo es porque la tensión sexual sigue estando presente.

Dentro de las respuestas del zondeo se visibiliza que la mayoría de las personas que decidieron volver a tener encuentros con sus ex vínculos se sentían en estado de soledad, no estaban en el proceso de conocer a alguien o no se encontraban en otra relación sexo afectiva.

En muchos de los casos se trata de las primeras relaciones que se tienen, en la adolescencia en su gran mayoría. Los mendocinos confiesan que pensaron que “nadie lo haría como ellos” o que “no iban a tener mejor sexo con nadie más” que con sus ex.

Se recomienda no volver a tener relaciones sexuales con ex parejas. Internet

Otros casos mencionan que lo hicieron por el hecho de “extrañar” a la otra persona o de “no superarla”, sin embargo la mayoría de los casos se da por la conexión que afirman haber mantenido con esa persona en el momento en que se llevó adelante el encuentro sexual.

La opinión de un profesional

El hecho de tener un encuentro sexual con una persona con la que habíamos terminado una relación puede traer graves consecuencias emocionales. “Si desde un comienzo se estableció entre ambas partes que el vínculo se daba por terminado estos encuentros pueden generar confusión y se puede concluir que el fin de la relación nunca ocurrió”, expresó el Licenciado en Psicología Juan Ignacio Funes a Vía Mendoza.

El profesional asegura que retomar el vinculo puede repetir sufrimientos ya experimentados con esa persona. “Puede que recibamos o recordemos emociones relacionadas con lo doliente y no de lo placentero del sexo”, indicó.

Como recomendación el psicólogo propone recordar porque se terminó la relación, tener presente si esos encuentros producen placer o sufrimiento e intentar no fantasear con esa persona. En lo posible es saludable no buscar las ex parejas por redes sociales y hacer el duelo de la relación estableciendo límites entre lo que nos hace bien y lo que no.