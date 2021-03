El intendente de Gral. San Martín, Raúl Rufeil solicitó al Gobierno de Rodolfo Suarez autorización para restringir en el departamento, la circulación en la vía pública entre la 1 y las 6 de la mañana, solo se autorizarán a aquellas actividades consideradas esenciales y a situaciones de emergencia médica justificadas o compras en farmacias.

El pedido es en virtud al aumento progresivo de contagios de Covid 19 que se registra en nuestro país y los fines de mitigar los efectos adversos y colaborar con la capacidad de asistencia del sistema de salud local.

También el intendente, y ante el inicio del fin de semana largo, solicitó a los dueños de bares “responsabilidad y compromiso” y criticó la actitud “lamentable de un grupo reducido de ellos, que no hacen ningún tipo de prevención sanitaria en sus locales”.

“La mayoría de los empresarios cumple con las normativas y los protocolos, pero también hay pícaros que arman fiestas clandestinas y el Municipio no va a mirar para otro lado sino todo lo contrario, vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora y seremos implacables con aquellos que pongan en riesgo la salud de la gente”, sostuvo el intendente.

La comuna informó que desde la Dirección de Inspección “todos los fines de semana estamos labrando multas en los locales y bares en los que no se respetan los protocolos sanitarios vigentes”.

“Vamos a ser implacables en los casos en que sea necesaria la sanción e incluso la clausura de locales”, advirtió Rufeil.

Hay que recordar que en los bares habilitados del departamento se pueden organizar eventos de hasta 250 personas al aire libre y con no más de seis personas por mesa; además, el interior de los locales no puede superar el 70% de capacidad. “Hay locales en donde se arman bailes, donde la gente no usa barbijo ni respeta ninguna distancia y en esos lugares estamos labrando actas de infracción”, explicó Néstor Tuseddo, director de Inspección.

Rufeil recordó que durante 2020 intercedió ante la Provincia por los empresarios que pedían trabajar, “Este intendente ha sido el más aperturista de Mendoza en cuanto a las actividades, pero así como los acompañamos cuando pedían trabajar, les pido que respondan con compromiso, con responsabilidad empresarial, que se cumplan en sus locales los protocolos sanitarios que ellos mismos pidieron aplicar”, concluyó. Fuente Municipalidad de San Martín